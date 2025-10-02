Афіша Миколаєва: культурні події тижня

Миколаїв. Фото «МикВісті»

У Миколаєві підготували насичену програму для мешканців і гостей міста на найближчий тиждень. На відвідувачів чекають театральні прем’єри, концерти, новинки кінопрокату та розваги для дітей.

«МикВісті» зібрали найцікавіші заходи в одному огляді, щоб ви могли заздалегідь спланувати свій відпочинок.

FREEDOM art pub

Музичні вечори

«Джаз або рок, танці або романтік, сучасні та 90ті, українські та зарубіжні хіти. Заходи на будь який смак. В центрі міста у старовинному укритті. Безпечне атмосферне місце з найбільшою сценою, професійним звуком та світлом, смачною кухнею, десертами, баром з крафтовими та класичними напоями», — зазначають організатори.

Середа, четвер — вхід FREE

Пʼятниця, субота — по квитках

Деталі та бронювання місць за номером +380771701077 (телефон та всі месенджери), або в дірект в Instagram: @freedom_art_pub

Адреса: Центр, кут Соборна/Марка Кропивницького 65/15

Кінотеатр Multiplex

Афіша 3-8 жовтня

Вбивця Демонів: KIMETSU NO YAIBA Замок Нескінченності — анімація, фентезі, екшн

BTS 2019 ‘SPEAK YOURSELF’ LONDON Remastered — концерт

2000 метрів до Андріївки — документальний, військовий

Місія «Звіропотяг» — пригоди, анімація, комедія

Одна битва за іншою — драма, трилер, кримінал

Аватар: Шлях води — фентезі, пригоди, екшн

BTS 2021 SOWOOZOO Remastered — концерт

Каховський об’єкт — жахи, екшн, трилер

Антарктида — документальний

Пан або пропав — комедія

Миколаївський академічний художній драматичний театр

3 жовтня, пʼятниця, 18:00

«Безіменна зірка» — оптимістична історія кохання

4 жовтня, субота, 17:00

«Ця бісова гірка правда» — моновистава

«Георгій сподівається, що під час цієї щирої розповіді йому вдасться знайти вихід із складної ситуації і він зупинить наближення особистого Апокаліпсису та руйнування довіри дочки до себе», — йдеться в анонсі.

5 жовтня, неділя, 17:00

«Конотопська відьма» — небилиця-небувалиця

«Невмируща українська класика стане співзвучною часу, отримає оригінальне прочитання з авторською музикою. Тихий Конотоп зі своїми проблемами одномоментно перетвориться на арену нереальних пристрастей та боротьбу за бажане. То ж, замість оголошеної охоти на відьом, чекайте охоту на людські душі», — зазначається в повідомлені.

6 жовтня, понеділок, 17:00

«Молочайник» — трагікомедія

Ця історія – розповідь про те, як війна порушує життя й долі мирних людей, як екстремальні обставини виявляють внутрішні риси характеру, загартовують у людині стійкість і готовність до спротиву ворогам.

7 жовтня, вівторок, 15:00

«Ток-шоу» — комедія про пекло

Чи могли ви уявити собі, що після смерті грішна душа може потрапити не в Пекло, яке описав Данте, а на Ток-шоу? На ток-шоу, яке створив один хитрий демон, підгледівши його у людей. І все було б чудово, якби, захопившись своїми амбіціями, він не вирішив підсидіти самого Вельзевула… Якщо ви відвідаєте виставу, у вас буде можливість взяти участь в лотереї. І в разі успіху ви станете суддею нашого Ток-шоу! Це добровільний акт. Ніякого примусу.

7 жовтня, вівторок, 18:00

«Шинель» — пластичний перформанс

Це історія Акакія Акакійовича, самотнього та непомітного чиновника, життя якого пронизане зневагою оточення. Єдиною мрією героя стає нова шинель, що для нього є символом щастя, гідності та приналежності до суспільства. Нарешті придбавши омріяну річ, Акакій Акакійович відчуває себе іншою людиною: він перестає бути об’єктом насмішок, а колеги починають виявляти до нього повагу. Однак його нове життя виявляється недовгим, адже шинель викрадають. Опинившись знову в безвихідному становищі, герой намагається повернути її, шукаючи допомоги у впливових осіб, але стикається лише з байдужістю та бюрократичною стіною. Це призводить до трагічного фіналу.

8 жовтня, середа, 17:00

«Хем» — пластична драма

Ця історія про мужність, волю та наполегливість, зокрема, щодо досягнення мети. Творчість Гемінґвея надала можливість побачити величину духу людини, що відчуває себе одним з природи. Це історія мужності і страху, любові та болю. Історія, у якій однаково сильно звучать почуття обов’язку та відчуття жорстокості війни, історія яка показала, як віра в свої сили може допомогти здолати темні часи. Як вірність своєму духові може дати можливість побачити після завтрашній світанок.

8 жовтня, середа, 19:00

«Емігранти» — трагікомедія

«Емігранти» є діалогом двох чоловіків — АА і ХХ, які, щоб прогодувати родини, їдуть від них, позбавляючи себе радості батьківства і дітей спілкування з батьками. Вони живуть у нелюдських умовах. Через їхню кімнату проходить труба, якою гучно спускаються до смітника недоїдки з багатих столів. На вас чекає гумор, сюрреалістична уява та відчуття абсурду!

Придбати квитки можна на сайті «Хочу Білет».

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Поросятко Чок»

4 жовтня, субота, 11:00

5 жовтня, неділя, 11:00

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

Миколаївська обласна філармонія

4 жовтня, субота, 15:00 — концерт ансамблю «Вільні козаки» — «Мої краї — мій храм небесний»

5 жовтня, неділя, 14:00 — концерт із циклу «Шедеври світової класики»

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Концерт-хол «Юність»

3 жовтня, пʼятниця, 18:00 — концерт Skofka

5 жовтня, неділя 18:00 — концерт Candlelight Concert

7 жовтня, вівторок, 18:00 — концерт Тіни Кароль

Квитки можна придбати тут.

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.