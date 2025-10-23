Як провести тиждень у Миколаєві: вистави, концерти, кіно та сімейний відпочинок

Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Осінь у Миколаєві — час затишних вихідних і теплих зустрічей. Аби ви не пропустили найцікавіші культурні події.

«МикВісті» підготували добірку заходів цього тижня — від театру та кіно до дитячих розваг і концертів.

Кінотеатр Multiplex

Реклама

Афіша 24-30 жовтня

Людина-бензопила: Резе Арка. Кіно — анімація, фантастика, фентезі, пригоди

Кролецип та секрет Бабака — пригоди, сімейний, анімація, комедія

Ляльковий будиночок Ґаббі у кіно — пригоди, сімейний, фентезі

Грабіжник за покликанням — комедія, кримінал, драма

Мандри Моксі. Няв! — пригоди, сімейний, анімація

Одна битва за іншою — драма, трилер, кримінал

Місія «Звіропотяг» — пригоди, анімація, комедія

Трон: Арес — фантастика, екшн, пригоди

Джестер 2 — трилер, жахи, містика

10 БЛОГЕРЯТ — комедія, детектив

Чорний телефон 2 — жахи, трилер

Друге дихання — документальний

Антарктида — документальний

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

24 жовтня, пʼятниця, 17:00

«Кохання в саду» — серенада

Сором’язливий Дон Перлімплін закохався! Заможний пан поважного віку, який ніколи не знав тонких романтичних почуттів, втратив розум через юну сусідку Белісу. Та чи бажає прекрасна панянка вийти заміж за чоловіка в літах? Чи буде вона йому вірною і люблячою дружиною? Ситуація, насправді, стара як світ. Але мудрий і трагічно закоханий Перлімплін знайшов свій спосіб зробити юну дружину щасливою. Ця щемлива історія – про естетичну насолоду і справжню красу. Вона сповнена пристрасті, страждання, сумнівів, наївних сподівань і рішучих дій.

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

25 жовтня, субота, 11:00

«Пес Тимко рятує друзів» — музична казка на тему мінної безпеки

У казці «Пес Тимко рятує друзів» діють милі й позитивні персонажі-тваринки, які через війну у великому місті залишилися безхатьками — Киця на ім’я Муркиця та Криса Люсіль, а також досвідчена вулична мешканка Ворона. Друзі збираються навколо дивної знахідки і не впевнені у її безпечності. Коли знахідка починає демонструвати дивні сигнали, на порятунок до наляканих тваринок прибігає Пес Тимко, що служить у ДСНС разом із сапером-кінологом — виявляє вибухонебезпечні предмети. Тимко розповідає друзям про загрози життю і здоров’ю, які під час війни можуть приховувати звичайні речі. Виявилося, що дивна знахідка загрози не несе і стає радісним відкриттям для персонажів.

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

25 жовтня, субота, 17:00

«Коли повертається дощ» — драма

Дивне місто, дивні події, дивні люди… До чого призводять ігри, коли у центрі розваг — люди, які не розуміють, що є частиною якогось веселого плану, добре продуманої інтриги? І чи завжди експерименти над оточуючими завершуються так, як бажалося їхнім організаторам?

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

26 жовтня, неділя, 17:00

«Шахрайки» — реаліті-шоу

Ця вистава — надзвичайно весела комедія, сповнена карколомних ситуацій і неочікуваних подій, у які потрапляють герої. Віртуозна гра акторів, гумористичні діалоги, колоритні образи, оригінальність сюжету та життєва простота щирих сценічних переживань — усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі, гарний настрій і купу позитивних емоцій від перегляду вистави. Реаліті-шоу дозволить кожному глядачеві відчути себе часткою життя інших людей і замислитися над питанням: «А чи зміг би я вдатися до безневинного шахрайства заради… грошей?».

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

28 жовтня, вівторок, 15:00

«Мова — код нації» — театралізована концертна програма

У концертній програмі задіяні представники національних спільнот Миколаївщини, а також студенти Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв спеціальності «Хореографія» (хореограф-постановник Олена Нікітіна).

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

30 жовтня, четвер, 18:00

«Трагікомедія» — трагікомедія

Два емігранти, перебуваючи далеко від батьківщини, волею долі ділять убогу кімнатку десь під сходами. Інтелігент, політичний біженець, який мріє написати книгу про рабство і свободу, і пролетар, який приїхав на заробітки, зустрічають Новий рік разом. Зав’язується відверта розмова. Два абсолютно різні світогляди, дві протилежні життєві позиції, два таких несхожих характери, стикаючись, породжують гострий ідейний конфлікт.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Пригоди маленького автомобільчика»

25-26 жовтня, субота-неділя, 11:00

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

Концерт-хол «Юність»

24 жовтня, пʼятниця, 17:00 — Minecraft. Game show

29 жовтня, середа, 19:00 — Медичні історії. Прощальний тур

Славік Мартинюк, Богдан Вахнич та Назар Шебела зустрінуться з вами наживо в останній раз. Смішні спогади з роботи в психлікарні, на швидкій та в травмпункті, відверті історії про медицину та невимушене спілкування з глядачем. Десь буде зйомка. Давайте разом красиво зафіналимо цю історію ! Чекаємо всіх. Сміх гарантовано!

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Квитки можна придбати тут.

Миколаївська обласна філармонія

25 жовтня, субота, 14:00 — концерт «Пісня, що болить і гріє»

«Це концерт, де зливаються ніжність і пристрасть, тепло і легкий смуток — у піснях, які залишаються з нами назавжди. Вас чекають справжні діаманти української та світової естради, чарівна атмосфера, натхнення й магія живого виконання», — йдеться в анонсі.

26 жовтня, неділя, 14:00 — концерт ансамблю «Capriccio»

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.