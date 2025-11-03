  • понеділок

Київ отримав статус Міста музики ЮНЕСКО

Київ отримав статус Міста музики ЮНЕСКО. Ілюстративне фото Борис КорпусенкоКиїв отримав статус Міста музики ЮНЕСКО. Ілюстративне фото Борис Корпусенко

Столиця України офіційно стала частиною Мережі креативних міст ЮНЕСКО та здобула статус «Міста музики».

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У відомстві зазначають, що цей статус є «важливим міжнародним визнанням музичної спадщини, сучасного потенціалу й творчої енергії української столиці».

За словами депутатки Київради Вікторії Мухи, робота над отриманням статусу тривала понад рік. Під час підготовки команда провела ґрунтовний аналіз культурного життя міста, який показав, що саме музична сфера є однією з найпотужніших і найрепрезентативніших для Києва.

Сьогодні у столиці діють десятки концертних майданчиків, музичних шкіл і академій, а також щороку проводяться сотні фестивалів, конкурсів та міжнародних мистецьких подій.

Слід зазначити, що Київ — уже друге українське місто, яке отримало цей почесний статус: у 2021 році Містом музики ЮНЕСКО став Харків.

Що означає статус Міста музики ЮНЕСКО

Цей статус присвоюють містам, які визначають креативність і культуру як стратегічний чинник сталого розвитку. Він сприяє міжнародній співпраці між містами у сфері мистецтва, зокрема літератури, кіно, гастрономії, музики, народного мистецтва тощо.

Мережа креативних міст ЮНЕСКО сьогодні об’єднує 408 міст у всьому світі, головна мета якої — інтеграція мистецтва та творчості у стратегії міського розвитку.

Нові можливості для столиці

У КМДА очікують, що цей статус відкриє для Києва новий етап культурного розвитку та міжнародної співпраці.

— Ми прагнемо, щоб музика Києва лунала у світі як голос сучасної, вільної й незламної України, — зазначив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк.

Ініціативи, пов’язані з новим статусом, інтегровані у Комплексну міську цільову програму «Столична культура: 2025–2027 роки», яка передбачає розвиток культурної екосистеми столиці, підтримку творчих індустрій та розширення міжнародних зв’язків.

На базі Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра створять координаційний офіс, який відповідатиме за реалізацію та моніторинг чотирирічного стратегічного плану дій Києва в межах Мережі креативних міст ЮНЕСКО.

Нагадаємо, що ЮНЕСКО ухвалила поправку до рішення Комітету всесвітньої спадщини, що дозволяє створювати довгострокові стратегії реагування на загрози культурній спадщині в умовах воєнних дій.

