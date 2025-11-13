Миколаїв запрошує на події тижня: афіша для всієї родини

Осінній Миколаїв. Фото: «МикВісті»

Миколаїв готується до нового тижня з театром, музикою й кіно! На містян і гостей чекає безліч подій — від вистав і концертів до дитячих розваг. «МикВісті» зібрали все найцікавіше, аби ви не пропустили головні культурні події міста.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 14-19 листопада

Людина-бензопила: Резе Арка. Кіно — анімація, фантастика, фентезі, пригоди

Прокляття Шелбі Оукс — трилер, жахи, містика

Місія «Санта» — пригоди, анімація, сімейний

Батьківські збори — комедія

Ілюзія обману 3 — комедія, кримінал, пригоди, екшн

Wicked: Чародійка. Частина 2 — фантастика, сімейний, пригоди, мюзикл

Вартові Різдва — сімейний, пригоди, комедія, фантастика

Хижак: Дикі землі — трилер, жахи, фантастика

Нюрнберг — трилер, історичний, драма, військовий

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

14 листопада, пʼятниця, 18:00

15 листопада, субота, 17:00

«Безіменна зірка» — оптимістична історія кохання

Дія відбувається у маленькому містечку, де кожен день схожий на попередній, а політична система перетворила мешканців на недобрих сусідів, що стежать один за одним, а потім ганьблять, доносять, роблячи наклепи свідомо підступно, жорстоко. Раптом одного пізнього вечора у цій депресивній глушині зупинився столичний потяг. З нього висадили пасажирку без квитка на ім’я Мона – красуню і світську левицю. Між нею і місцевим учителем астрономії Маріном зароджується кохання. Та чи здатні ці стосунки тривати всупереч обставинам? Що є кохання у страшному світі, де доля кожного постійно тремтить на межі між життям і смертю?

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

16 листопада, неділя, 12:00

«Пес Тимко рятує друзів» — казка

У казці «Пес Тимко рятує друзів» діють милі й позитивні персонажі-тваринки, які через війну у великому місті залишилися безхатьками – Киця на ім’я Муркиця та Криса Люсіль, а також досвідчена вулична мешканка Ворона. Друзі збираються навколо дивної знахідки і не впевнені у її безпечності. Коли знахідка починає демонструвати дивні сигнали, на порятунок до наляканих тваринок прибігає Пес Тимко, що служить у ДСНС разом із сапером-кінологом – виявляє вибухонебезпечні предмети. Тимко розповідає друзям про загрози життю і здоров’ю, які під час війни можуть приховувати звичайні речі. Виявилося, що дивна знахідка загрози не несе і стає радісним відкриттям для персонажів.

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

16 листопада, неділя, 17:00

«Шахрайки» — реаліті-шоу

Ця вистава – надзвичайно весела комедія, сповнена карколомних ситуацій і неочікуваних подій, у які потрапляють герої. Віртуозна гра акторів, гумористичні діалоги, колоритні образи, оригінальність сюжету та життєва простота щирих сценічних переживань – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі, гарний настрій і купу позитивних емоцій від перегляду вистави. Реаліті-шоу дозволить кожному глядачеві відчути себе часткою життя інших людей і замислитися над питанням: «А чи зміг би я вдатися до безневинного шахрайства заради… грошей?».

Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

«Наречена для батька» (велика сцена)

14 листопада, пʼятниця, 18:00

«Самотня та ексцентрична дама» (мала сцена)

14 листопада, пʼятниця, 18:00

«Засватана — невінчана» (велика сцена)

15 листопада, субота, 16:00

16 листопада, неділя, 16:00

«Постіль брати будемо?» (мала сцена)

20 листопада, субота, 18:00

Наречена для батька. Фото: Академічний український театр Засватана — невінчана. Фото: Академічний український театр Постіль брати будемо? Фото: Академічний український театр

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Миколаївська обласна філармонія

15 листопада, субота, 14:00 — камерний оркестр «ARS NOVA»

«Відлуння бароко — подорож у світ витонченої краси, де кожен звук оживає під арками мистецтва. Камерний оркестр «ARS NOVA» запрошує вас поринути у неповторну атмосферу гармонії та величі музики епохи Бароко. Витончені мелодії П. Урлока, Г. Форе, О. Тансмана, Я. Рустa та А. П’яццолли пролунають у виконанні майстрів, які подарують справжню феєрію почуттів», — йдеться в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

16 листопада, неділя, 14:00 — концерт ансамблю народних інструментів «Узори» – програму.

«Вир емоцій, ритм серця і магія танго! Запрошуємо вас на яскравий концерт ансамблю народних інструментів «Узори» — програму «El Tango», де українська душа зустрічається з пристрастю аргентинських ритмів. Вас чекає музика, що запалює серце і дарує натхнення», — зазначається в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Концерт-хол «Юність»

15 листопада, субота, 18:00 — стендап концерт «Як ми народили дитину». Алла Волкова Та Богдан Боярин

«Вечір Імпровізації та Стендапу Алли Волкової та Богдана Боярина — це незабутня подія для всіх, живе спілкування та справжні емоції. Алла Волкова та Богдан Боярин талановиті коміки з неперевершеним почуттям гумору, запрошують всіх на вечір, де можна посміятися від душі, занурившись у їхні спостереження за повсякденним життям, стосунками, абсурдністю сучасного світу та особистими пригодами», — йдеться в анонсі.

17 листопада, понеділок, 18:00 — «Вистава «Перевертень». Авантюрна комедія»

«Хто він — таємничий Перевертень? Любов і жага грошей, пристрасті та інтриги, гострий гумор і несподівані повороти сюжету — все це вибухне на сцені за 2 години (з антрактом)! Ви сміятиметеся, дивуватиметеся і ловитимете себе на думці: «А чи правильно я здогадуюсь, хто тут кого перехитрив?», — розповідають організатори.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

18 листопада, вівторок, 18:00 — MÉLOVIN. 10 років на сцені

«Цього року MÉLOVIN відзначає 10 років творчості — від перемоги в шоу «Х-фактор» до статусу одного з найяскравіших артистів сучасної української сцени. За цей час він став представником України на «Євробаченні-2018», здобув перемоги та номінації на престижних музичних преміях, серед яких M1 Music Awards, шоу «Х-Фактор», «Маска» і «Неймовірні дуети», — йдеться в повідомлені.

20 листопада, четвер, 18:00 — LELY45

«LELY45 — співачка, сміливості якої позаздрять чимало чоловіків. Вона говорить і співає, що хоче, а не те, що від неї чекають. Бурхлива, як річка та нестримна, як стихія, артистка увірвалася на українську музичну сцену, щоб зробити революцію. LELY45 займається тим, що робить її щасливою», — пишуть організатори.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Квитки можна придбати тут.

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.