Чуттєві балади і запальні біти: CHEEV 6 грудня виступить у Миколаєві

CHEEV, фото надали організатори

Неймовірний голос, вайб і суцільні хіти!

6 грудня надзвичайний CHEEV з великим концертом виступить у Миколаєві. Початок о 18:00 у концерт-холі «Юність».

Кожна його пісня — чуттєвий шедевр, який хочеться слухати нескінченно. А концерти — феєрія усіх найсильніших емоцій.

Танці, обійми, сюрпризи і шалена енергетика, бо навколо все «Гарно так»!

«Вже не можу дочекатися зустрічі з вами! — зізнається CHEEV.

На концерті у Миколаєві CHEEV вразить улюбленими баладами і сучасними танцювальними хітами: «Гарно так», «Рана», «Мрієшся», «Таро», «Пазл», «Оберігати», «Пароль», «Де моя любов живе», «Печаль», «Як маяки», «День у день», дуетними піснями «Обійми-обійми» й «Не знаю», які записав зі Zlata Ognevich і Анною Трінчер, а також неймовірними прем’єрами з нового альбому «Romcom».

Буде багато щирого спілкування та ексклюзивні сюрпризи, які дарують саме live-концерти.

«У цей вечір всі разом будемо єдиним пазлом! Разом наспіваємося, натанцюємося і отримаємо максимум насолоди від зустрічі з неймовірним CHEEV», — запрошують організатори.

Стильний і талановитий CHEEV зараз один із найпопулярніших співаків. Він сформував власний стиль, у якому поєднує поп-музику з елементами інді, ембієнту, фанку і альтернативи.

Його пісні здобули неабияку популярність у соцмережах, під їхній супровід знято кілька мільйонів романтичних відео.

Щороку CHEEV пише новий альбом, постійно експериментуючи з жанрами. І щоразу вражає надпотужними відвертими музичними історіями, у яких кожний впізнає себе.

«Моя музика про чуттєвість та мелодійність. Для мене смак у музиці — це коли в музиці відчуваєш талант, інтелект і дотепність, а несмак — коли музика звучить ординарно й пересічно. Я намагаюсь знаходити щось цікаве навіть у тій самій темі кохання — повороти, про які ще не говорили, — ділиться CHEEV. — Поза часом і трендами саме та музика, реліз якої можна уявити в будь-якому році — у 1985, 2004 або 2025 — і вона буде звучати сучасно і свіжо».

На концерті у Миколаєві у межах нового масштабного туру CHEEV запалить драйвом стильної української музики і сучасних трендових бітів й торкнеться найпотаємніших глибин серця безмежно гарними романтичними піснями.

А з шаною до оборонців України на концерті пройде благодійний аукціон з ексклюзивними лотами на підтримку воїнів 14-тої штурмової бригади «Червона Калина» Національної гвардії України, які зараз боронять Україну на найгарячіших точках фронту.

Приголомшлива енергетика і атмосфера, стиль і драйв, зворушлива лірика і запальні біти, яскраве світлове шоу і сяйво наших ліхтариків!

На концерті CHEEV у Миколаєві 6 грудня о 18:00 у концерт-холі «Юність» буде незабутньо!

Квитки на концерт доступні на сайті https://mykolaiv.karabas.com/cheev-97/order/