Унаслідок ворожої атаки на цивільну інфраструктуру Одеси загинув чоловік
-
- Таміла КсьонжикКореспондент
-
В Одесі вдень 17 липня внаслідок ворожої атаки загинув 60-річний чоловік.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста. Зараз на місці події працюють усі відповідні служби, а остаточні наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, що внаслідок російської ракетної атаки на Одесу ввечері 16 липня загинула волонтерка та інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста Олена Архіпова.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.