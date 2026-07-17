 Унаслідок ворожої атаки на цивільну інфраструктуру Одеси загинув чоловік

  • пʼятниця

    17 липня, 2026

  • 28.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 липня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 28.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Оборона 15:31, 17 липня, 2026

Унаслідок ворожої атаки на цивільну інфраструктуру Одеси загинув чоловік

Обстріл Одеси. Архівне фото ДСНС Одеської областіОбстріл Одеси. Архівне фото ДСНС Одеської області

В Одесі вдень 17 липня внаслідок ворожої атаки загинув 60-річний чоловік.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста. Зараз на місці події працюють усі відповідні служби, а остаточні наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що внаслідок російської ракетної атаки на Одесу ввечері 16 липня загинула волонтерка та інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста Олена Архіпова.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

Останні новини про: Війна в Україні

«Мадяр»: Сили безпілотних систем уразили ще 12 суден РФ у Чорному морі
На Херсонщині стартує сезон кавунів: фермери назвали очікувану ціну
Йшла з дітьми до укриття: в Одесі через російську атаку загинула волонтерка Червоного Хреста
Реклама
Читайте також:
новини
У «Казці» демонтували мозаїку всередині басейну навколо корабля «Буян», будівництво якого бюджету обійшлось у понад ₴6 млн

Аліса Мелікадамян
новини
У Миколаєві планують ремонтувати системи пожежної безпеки у багатоповерхівках: нині справні лише в 9 будинках

Альона Коханчук
новини
У Коблівській громаді змінюють мережу шкіл: два заклади приєднають до одного ліцею

Альона Коханчук
новини
У мережі опублікували архівні фото Симеонівської церкви у Миколаєві, яку знесли за ніч

Юлія Лук’яненко
новини
УКБ уклало ще один договір на ₴6 млн для капремонту укриття у лікарні №1 Миколаєва через додаткові роботи

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Йшла з дітьми до укриття: в Одесі через російську атаку загинула волонтерка Червоного Хреста
На Херсонщині стартує сезон кавунів: фермери назвали очікувану ціну
«Мадяр»: Сили безпілотних систем уразили ще 12 суден РФ у Чорному морі

Голова наглядради водоканалу Монтавон заявила, що вона «сам на сам» з кримінальною справою

ПРИЗНАЧЕННЯ

Зеленський: ексміністр МВС Клименко очолить РНБО

1 година тому

У мережі опублікували архівні фото Симеонівської церкви у Миколаєві, яку знесли за ніч

Юлія Лук’яненко

Головне сьогодні