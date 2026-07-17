Унаслідок ворожої атаки на цивільну інфраструктуру Одеси загинув чоловік

Обстріл Одеси. Архівне фото ДСНС Одеської області

В Одесі вдень 17 липня внаслідок ворожої атаки загинув 60-річний чоловік.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста. Зараз на місці події працюють усі відповідні служби, а остаточні наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що внаслідок російської ракетної атаки на Одесу ввечері 16 липня загинула волонтерка та інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста Олена Архіпова.