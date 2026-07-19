У Польщі стартують військові навчання: лунатимуть сирени та рухатиметься військова техніка

У Польщі розпочинаються військові навчання. Ілюстраційне фото: Getty Images/Klaudia Radecka/NurPhoto

У Польщі з 20 липня розпочинаються планові військові навчання. Крім того, 21 липня по всій країні увімкнуть сирени в межах загальнонаціональної перевірки системи оповіщення.

Про це повідомляє RMF24.

Навчання польської армії триватимуть до кінця липня на території Ополе, Завадського та Турави. Упродовж цього періоду лісовими дорогами регіону переміщатимуться військовослужбовці, патрулі та військова техніка.

Влада закликала місцевих жителів і туристів не фотографувати військових та техніку, а також не публікувати такі матеріали в соціальних мережах. Людей просять зберігати спокій, наголошуючи, що навчання мають виключно плановий характер і не становлять жодної загрози.

Також 21 липня у країні відбудеться загальнонаціональна перевірка системи оповіщення під кодовою назвою ALARM 2026, яка імітуватиме загрозу повітряного удару. Упродовж дня в різних регіонах Польщі лунатимуть сирени.

Мешканців попередили про два типи сигналів: тривалістю три хвилини переривчастий звук означатиме оголошення повітряної тривоги, а безперервний сигнал такої ж тривалості — її відбій.

У польській армії наголосили, що наразі немає жодних причин для занепокоєння, а всі заходи проводяться в межах планових навчань і перевірки систем цивільного захисту.

Нагдаємо, президент Польщі Кароль Навроцький пояснив, що дії українського лідера Володимира Зеленського перетнули «больовий поріг» поляків, тому він вирішив позбавити його ордена Білого Орла.

Раніше керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею».

Таке рішення він ухвалив після того, як Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Президента України Володимира Зеленського раніше врученого ордена Білого Орла.

Що передувало

У квітні 2023 року під час візиту Володимира Зеленського до Варшави тодішній президент Польщі Анджей Дуда нагородив його орденом Білого Орла — найвищою державною відзнакою країни.

Наприкінці травня 2026 року Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначалося, що це зроблено для відновлення історичних традицій українського війська та відзначення заслуг підрозділу.

Після цього рішення Міністерство закордонних справ Польщі висловило протест українській стороні, заявивши, що такий крок є болючим для багатьох поляків через історичні суперечки навколо діяльності УПА. Згодом президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що має намір ініціювати розгляд питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, назвавши присвоєння почесного найменування на честь Героїв УПА підставою для такого рішення.

Крім цього, Вінниця відкликала запит на отримання 15 списаних автобусів від польського міста Кельце після заяв окремих польських депутатів, які виступили проти передачі транспорту через назву вулиці Степана Бандери в місті. Рішення про відмову ухвалив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, аби не перетворювати питання гуманітарної допомоги на політичний конфлікт.

Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що у відносинах між Україною та Польщею були «трагічні й болючі сторінки», однак обидві держави вже давно обрали шлях діалогу, а не конфлікту. Окремо він заявив, що будь-яке загострення між українцями та поляками вигідне лише Росії.