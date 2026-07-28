 Російський безпілотник вдарив по маршрутці в Херсоні: постраждала жінка

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Головна Новини Оборона 8:53, 28 липня, 2026

Російський безпілотник вдарив по маршрутці в Херсоні: постраждала жінка

Вранці 28 липня російські військові атакували дроном маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона. Водій і пасажири не постраждали, однак поранення отримала 62-річна жінка, яка в цей момент проходила поруч.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Атака сталася близько 6:10. Внаслідок удару в автобусі вибило лобове скло. Перехожа дістала вибухову травму та уламкове поранення лівого плеча склом. Медики надали їй допомогу на місці.

Росіяни 28 липня атакували дроном маршрутку в Херсоні. Фото: Ярослав ШанькоРосіяни 28 липня атакували дроном маршрутку в Херсоні. Фото: Ярослав Шанько

Крім того, у лікарні померла 88-річна жителька Херсона, яка напередодні зазнала тяжких поранень через російський обстріл. За словами Ярослава Шанька, жінка отримала вибухову травму та близько 60% опіків голови, тулуба, рук і ніг. Майже добу лікарі боролися за її життя, однак врятувати її не вдалося.

За інформацією начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, минулої доби російські війська атакували десятки населених пунктів області авіацією, артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення. Також пошкоджено три багатоповерхівки, вісім приватних будинків, заклад культури та приватні автомобілі.

Нагадаємо, вранці 27 липня російський безпілотник атакував автомобіль у Центральному районі Херсона. Тоді внаслідок удару поранення дістав 68-річний чоловік.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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