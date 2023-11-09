Українські військовослужбовці розпочали в Іспанії курс навчання на зенітно-ракетних комплексах Hawk. Бійців навчатимуть використовувати й обслуговувати комплекс.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби іспанського Штабу оборони.

У Штабі оборони зазначили, що навчання покращуватиме можливості сил протиповітряної оборони, які відбивають атаки російських літаків, ракет і безпілотників.

«У межах навчання, яке вже тривало протягом першого півріччя 2023 року, 74 зенітно-артилерійський полк викладає новий курс для навчання кількох десятків українських військових використання та обслуговування ракетного комплексу Hawk», — зазначили там.

У межах зобов’язань Іспанії допомогти Україні в її можливостях оборони 74 зенітно-артилерійський полк призначили провести ще один навчальний модуль для Збройних сил України, де йтиметься про роботу з Hawk.

Крім того, навчання включає теорію та практику, його проводять у муніципалітеті Дос-Ерманас. Як стверджується, до складу команди інструкторів відібрали висококваліфікований і досвідчений персонал полку.

Раніше повідомлялося, що уряд Іспанії виступив проти передачі Сполученими Штатами Україні касетних боєприпасів.