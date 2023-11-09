Швейцарська компанія Global Clearance Solutions відкрила в Україні сервісний центр для безпілотних машин для розмінування.

Про це повідомили на сайті компанії.

Центр працюватиме у Києві для того, щоб консультувати українських фахівців і допомагати з обслуговуванням і ремонтом розмінувальних машин GCS-200 та GCS-100, перші з яких вже працюють в Україні і використовуються, зокрема, Державною службою з надзвичайних ситуацій та агрохолдингом «Нібулон».

Майстерня може приймати одночасно кілька машин. До цього ремонт проводився спеціалістом компанії за допомогою мобільної майстерні. За день одна GCS-200, що керується дистанційно, може очистити від вибухонебезпечних предметів площу розміром з футбольне поле.

«Нібулон» отримав першу таку платформу на початку жовтня, всього для підприємства замовили чотири такі машини.

Замовлення фінансують Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та Німецький державний банк розвитку (KFW DEG).