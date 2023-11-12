Баштанська громада на Миколаївщині отримала від німецьких партнерів з міста Корнталь-Мюнхінген 4 одиниці транспорту та генератори.

Про це повідомив Баштанський міський голова Олександр Береговий.

«Щиро дякую всім жителям міста Корнталь-Мюнхінген, меру пану Ноаку, його команді та координаторці Олені Айвазян за підтримку Баштанки і надання різноманітної допомоги», — написав він.

Так громада отримала два мікроавтобуса, автобус та автовишку. А задля енергетичної безпеки партнери надали генератори, якими обладнають Баштанські соцоб'єкти.

«Тепер попереду понад 2000 кілометрів дороги, доведеться перетнути майже половину Європи, аби все доставити до нашої рідної Баштанки», — повідомив Олександр Береговий.

Нагадаємо, нещодавно комунальне підприємство «Миколаївводоканал» отримало 6 нових екскаваторів в рамках одного з найбільших інвестиційних проєктів УрядуУкраїни спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.