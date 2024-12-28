  • субота

    28 грудня, 2024

  • -0.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 грудня , 2024 субота

  • Миколаїв • -0.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

США нададуть Україні новий пакет допомоги на суму $1,25 млрд

США нададуть Україні новий пакет допомоги на суму $1,25 млрд. Фото: Associated Press NewsСША нададуть Україні новий пакет допомоги на суму $1,25 млрд. Фото: Associated Press News

Сполучені Штати планують виділити Україні великий пакет військової допомоги на суму 1,25 мільярда доларів.

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що новий пакет військової допомоги включатиме значну кількість боєприпасів для зенітно-ракетних систем NASAMS та системи протиповітряної оборони HAWK. Крім того, Україна отримає ракети Stinger, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Оголошення про надання допомоги планується в понеділок, 30 грудня.

Раніше президент США Джо Байден засудив масовану російську атаку по українській енергетиці 25 грудня, та доручив Пентагону нарощувати військову допомогу для України.

Нагадаємо, що російська армія атакувала міста Україні на Різдво, 25 грудня, ракетами та безпілотниками. Ціллю російських ударів знову стала енергетика.

Останні новини про: Війна в Україні

По Миколаєву вночі вдарили дронами: в Інгульскому районі горів будинок
На Миколаївщині збили 12 дронів: уламки впали на територію промислового підприємства та будинку
Російські військові почали частіше дезертирувати у Херсонській області
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відкрили проїзд по Маріупольській: там 5 місяців тривали роботи по заміні мереж

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд Миколаєва пом'якшив статтю і відпустив нападника на тренера Корчинського: сплив термін давності

Аліса Мелік-Адамян
новини

Третина даху повністю зруйнована, — у ДЖКГ Миколаєва розповіли про наслідки нічного удару

Аліса Мелік-Адамян
новини

Для Коблевого за ₴9,5 млн розроблять план просторового розвитку: територію досліджуватимуть з дрона

Юлія Бойченко
новини

З бюджету Баштанки у 2025 році виділять ₴30 млн на підтримку ЗСУ

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Російські військові почали частіше дезертирувати у Херсонській області
На Миколаївщині збили 12 дронів: уламки впали на територію промислового підприємства та будинку
По Миколаєву вночі вдарили дронами: в Інгульскому районі горів будинок

Суд Миколаєва пом'якшив статтю і відпустив нападника на тренера Корчинського: сплив термін давності

Третина даху повнстю зруйнована, — у ДЖКГ Миколаєва розповіли про наслідки нічного удару

7 годин тому

Міфи про мінну безпеку: що правда, а що небезпечна ілюзія

Головне сьогодні