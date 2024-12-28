США нададуть Україні новий пакет допомоги на суму $1,25 млрд. Фото: Associated Press News

Сполучені Штати планують виділити Україні великий пакет військової допомоги на суму 1,25 мільярда доларів.

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що новий пакет військової допомоги включатиме значну кількість боєприпасів для зенітно-ракетних систем NASAMS та системи протиповітряної оборони HAWK. Крім того, Україна отримає ракети Stinger, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Оголошення про надання допомоги планується в понеділок, 30 грудня.

Раніше президент США Джо Байден засудив масовану російську атаку по українській енергетиці 25 грудня, та доручив Пентагону нарощувати військову допомогу для України.

Нагадаємо, що російська армія атакувала міста Україні на Різдво, 25 грудня, ракетами та безпілотниками. Ціллю російських ударів знову стала енергетика.