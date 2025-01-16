Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та мобільну систему ППО

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президента України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Велика Британія надасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему протиповітряної оборони (ППО).

Про це стало відомо під час пресконференції прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента України Володимира Зеленського 16 січня, пише «Європейська правда».

Кір Стармер заявив, що Британія надасть Україні 150 стволів артилерії, виготовлених компанією Sheffield Forgemasters.

«Вперше за понад 20 років ці стволи будуть виготовлені у Великій Британії. І вони почнуть надходити в Україну вже за кілька тижнів», — наголосив глава британського уряду.

Тако він анонсував постачання нової мобільної системи протиповітряної оборони, яка розроблялася спільно із Данією.

«Ми будемо працювати з союзниками, щоб посилити цю роботу. Дозвольте мені сказати дуже чітко, коли йдеться про тренування українських захисників. Ніщо не знімається з порядку денного», — каже Кір Стармер.

Нагадаємо, 16 січня, Україна і Велика Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових звʼязків і зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.