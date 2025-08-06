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США передадуть Україні безпекової допомоги на понад $200 млн

Ілюстраційне фото: Associated Press NewsСША схвалили передачу Україні безпекової допомоги. Ілюстраційне фото: Associated Press News

США погодили передачу Україні нової безпекової допомоги на суму понад 200 мільйонів доларів. Це стало результатом домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським і кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Зазначається, що перший пакет допомоги оцінюється у 104 мільйони доларів. Він передбачає постачання обладнання, ремонт і технічну підтримку для гаубиць M777. Це включає як ремонтні роботи, так і довгострокове обслуговування зброї.

Другий пакет вартістю 99,5 мільйона доларів охоплює транспортування, консолідацію вантажів та інші логістичні послуги, необхідні для підтримки програми безпекової допомоги.

Денис Шмигаль, додав що обидва пакети фінансуватимуться за рахунок партнерських країн у межах програми Foreign Military Sales (FMS).

Нагадаємо, двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт про нову допомогу Україні на загальну суму 54,6 мільярда доларів на два наступні фінансові роки — 2026 і 2027.

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