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У Сенаті США пропонують нову допомогу Україні на $54,6 млрд

США можуть надати Україні $54,6 млрд допомоги до 2027 року. Фото: expert.in.uaСША можуть надати Україні $54,6 млрд допомоги до 2027 року. Фото: expert.in.ua

Двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт про нову допомогу Україні на загальну суму 54,6 мільярда доларів на два наступні фінансові роки — 2026 і 2027.

Про це пишуть New York Times та Hill.

Ініціативу підготували сенаторки Джин Шахін (демократка) та Ліза Меркавскі (республіканка).

У документі передбачено:

  • 30 мільярдів доларів — на безпекову допомогу;
  • 500 мільйонів доларів — на випадок надзвичайних ситуацій;
  • 3 мільярди доларів — за програмою військового фінансування FMF;
  • 6 мільярдів доларів — за програмою PDA;
  • 600 мільйонів доларів — на підтримку правоохоронців, антикорупційні заходи та розслідування воєнних злочинів.

Також пропонують створити спільну ініціативу США, України та Тайваню з розробки та виробництва дронів. На неї хочуть виділити 1 мільярд доларів.

Крім того, законопроєкт передбачає можливість передавання Україні конфіскованого нелегального озброєння та роботу над конфіскацією заморожених російських активів.

Нагадаємо, що також США передадуть Україні обладнання для протиповітряної оборони на суму 180 мільйонів доларів.

Окрім цього, президент США Дональд Трамп заявив про намір надати Україні додаткове озброєння, включно з системами протиракетної оборони Patriot. Однак, як пише агентство Reuters, навіть найближчі союзники Вашингтона не були заздалегідь поінформовані про ці плани.

Водночас, за даними The Guardian, Вашингтон тимчасово призупинив передачу Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot через нестачу цих боєприпасів у власних військових запасах.

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