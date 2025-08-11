Вже 45 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Азербайджан засудив удари РФ по енергетиці України та виділив $2 млн допомоги

Азербайджан засудив удари РФ по енергетиці України. Фото: Офіс президента, для ілюстраціїАзербайджан засудив удари РФ по енергетиці України. Фото: Офіс президента, для ілюстрації

Президент Азербайджану Ільхам Алієв розкритикував російські атаки по енергетичній інфраструктурі України та доручив виділити 2 мільйони доларів гуманітарної допомоги.

Як йдеться на сайті президента Азербайджану, гроші спрямують на закупівлю та відвантаження електротехнічного обладнання, виробленого в Азербайджані. Воно буде передане Україні для підтримки енергетичної системи.

Ільхам Алієв заявив, що удари Росії, зокрема по нафтобазі компанії SOCAR та газокомпресорній станції, яка транспортує азербайджанський газ до України, не вплинуть на енергетичну співпрацю між країнами.

Напередодні, 10 серпня, президент України Володимир Зеленський подзвонив Алієву з привітаннями щодо укладення мирної угоди з Вірменією.

