Азербайджан та Вірменія за посередництва Трампа підписали угоду про припинення бойових дій

Президент США Дональд Трамп з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим і прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном під час підписання угоди. Фото: Getty Images/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян у США підписали угоду про припинення бойових дій.

Подію транслювали на YouTube Білого дому.

Підписання відбулася у Білому домі за участю президента США Дональда Трампа.

«Це був довгий час — 35 років — вони воювали, а тепер вони друзі, і вони будуть друзями ще довго», — сказав Дональд Трамп.

Він заявив, що обидві країни зобов'язалися припинити бойові дії та почати дипломатичні відносини. Підписана угода містить право США на розвиток стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ, який сприятиме збільшенню експорту енергоносіїв та інших ресурсів.

Дональд Трамп також заявив, що Сполучені Штати підписали окремі угоди з кожною країною щодо розширення співпраці в галузі енергетики, торгівлі та технологій, включаючи штучний інтелект.

Він сказав, що також було знято обмеження на оборонну співпрацю між Азербайджаном та Сполученими Штатами.

Обидва лідери високо оцінили допомогу Трампа у припиненні конфлікту та заявили, що висунуть його на Нобелівську премію миру.

«То хто, як не президент Трамп, заслуговує на Нобелівську премію миру?», — сказав Ільхам Алієв.

До цього стало відомо, що Вірменія та Азербайджан за посередництва США підпишуть меморандум про взаєморозуміння.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пропонував Азербайджану підписати пакт про ненапад.