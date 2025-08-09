Вже 43 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Азербайджан та Вірменія за посередництва Трампа підписали угоду про припинення бойових дій

Президент США Дональд Трамп бере участь у тристоронній церемонії підписання з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим і прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, 8 серпня 2025 року. Фото: Getty Images/ANDREW CABALLERO-REYNOLDSПрезидент США Дональд Трамп з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим і прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном під час підписання угоди. Фото: Getty Images/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян у США підписали угоду про припинення бойових дій.

Подію транслювали на YouTube Білого дому.

Підписання відбулася у Білому домі за участю президента США Дональда Трампа.

«Це був довгий час — 35 років — вони воювали, а тепер вони друзі, і вони будуть друзями ще довго», — сказав Дональд Трамп.

Він заявив, що обидві країни зобов'язалися припинити бойові дії та почати дипломатичні відносини. Підписана угода містить право США на розвиток стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ, який сприятиме збільшенню експорту енергоносіїв та інших ресурсів.

Дональд Трамп також заявив, що Сполучені Штати підписали окремі угоди з кожною країною щодо розширення співпраці в галузі енергетики, торгівлі та технологій, включаючи штучний інтелект.

Він сказав, що також було знято обмеження на оборонну співпрацю між Азербайджаном та Сполученими Штатами.

Обидва лідери високо оцінили допомогу Трампа у припиненні конфлікту та заявили, що висунуть його на Нобелівську премію миру.

«То хто, як не президент Трамп, заслуговує на Нобелівську премію миру?», — сказав Ільхам Алієв.

До цього стало відомо, що Вірменія та Азербайджан за посередництва США підпишуть меморандум про взаєморозуміння.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пропонував Азербайджану підписати пакт про ненапад.

Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан 13 2023 року грудня провели обмін військовополонених. З полону звільнили 32 вірмен і двох азербайджанців.

Також 20 жовтня 2023 року президенти Вірменії та Азербайджану за за посередництва голови Європейської ради Шарля Мішеля затвердили дорожню карту з нормалізації відносин.

Як відомо, 19 вересня 2023 року Азербайджан заявив про початок «локальних антитерористичних заходів» у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану. Це відбулося після звинувачень Вірменії «в організації теракту та загибелі військових».

Вірменія у відповідь відмовилася спрямовувати туди свою армію. Таким чином країна погодилася, що це є територією Азербайджана. За це народ виступив із жорсткою критикою влади, зокрема прем'єра Нікола Пашиняна. На вулицях Єревана розпочалися протести.

Євросоюз оголосив пакет гуманітарної допомоги на 500 мільйонів євро для підтримки людей, які постраждали внаслідок бойових дій у Нагірному Карабаху.

Також Євросоюз може запровадити проти Азербайджану заходи у разі утисків мирних жителів Нагірного Карабаху

Жителі регіону, етнічні вірмени, почали залишати свої домівки та переїжджати до Вірменії.

