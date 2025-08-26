У президента Польщі запевнили, що вето Навроцького не вплине на доступ України до Starlink

Українській військовий налаштовує Starlink. Фото: Генштаб ЗСУ

Вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон про допомогу українським біженцям не позбавить Україну доступу до систем Starlink, які фінансуються Польщею.

Про це на своїй сторінці в X повідомив керівник канцелярії Навроцького Збігнєв Богуцький.

— Вето президента Навроцького не вимикає інтернет Starlink в Україні, оскільки витрати на цей зв’язок фінансуються на підставі положень чинного закону, а проєкт, поданий до Сейму президентом, зберігає цей статус-кво. Достатньо, щоб у вересні цю президентську ініціативу оперативно розглянув польський парламент, — заявив Збігнєв Богуцький.

Богуцький також наголосив, що аналогічна ситуація стосується підтримки зберігання у безпечному місці даних українського уряду.

Водночас він звинуватив віцепрем’єра Польщі Кшиштова Гавковського у «підігруванні російській дезінформації». Напередодні той заявив, що через вето Навроцького українці нібито втратять доступ до Starlink.

Нагадаємо, що 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький заблокував законопроєкт, який передбачав виплати та безплатне медичне обслуговування для безробітних українських біженців. Він пояснив, що допомогу мають отримувати ті, хто зобов’язується працювати в Польщі, а також анонсував власний законопроєкт, який, за його словами, встановить «справедливі умови для поляків».