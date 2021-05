Использовав для поиска захоронений кораблей викингов на датском острове Хьярнё рисунки XVII века, археологи обнаружили два не замеченных ранее кургана. В результате их общее количество достигло 12. Но на рисунках их 20, так что поиски продолжаются.

Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».

В 1650 году антиквар из Копенгагенского университета Оле Ворм зарисован на небольшом датском острове Хьярнё, в месте называемом Калвестен, курганы, характерные для захоронений викингов в кораблях.

На изображениях Оле Ворма было представлено более 20 курганов. В начале XX века Национальный музей Дании провел первое современное исследование в этой местности, но нашел только 10 из них.

Теперь, используя сочетание рисунков Ворма и современных технологий, исследователи из австралийского Университета Флиндерса обнаружили еще два захоронения кораблей викингов. Это открытие, описанное в The Journal of Island and Coastal Archeology, меняет прежние представления о точности иллюстраций Ворма и дает новое понимание их значимости. Впрочем, окончательный ответ дадут только раскопки. Одна из обнаруженных возвышенностей выглядит типичной для корабельного захоронения, а вторая — менее однозначна.

Обследование местности, предпринятое австралийцами, является первым исследованием памятников в Калвестене предпринятым после почти столетнего перерыва, и первой попыткой привязать рисунки Оле Ворма к местности. Австралийские археологи использовали несколько подходов к обследованию этого места: от изучения средневековых записей и сопоставления их с современной аэрофотограмметрией до сканирования острова Хьярнё с помощью лазерной визуализации.

Исследование также показало, что, несмотря на относительно небольшой размер по сравнению с другими группами могил эпохи викингов, комплекс в Калвестене был на удивление хорошо известен в средневековой Скандинавии.

Название места, Kalvestene, дословно переводится как «телячьи камни». В ходе раскопок, предпринятых Национальным музеем, историки датировали камни и могилы между 800 и 1050 годами нашей эры.

Скандинавский фольклор изобилует отсылками к острову. Самая известная легенда гласит, что викинги положили камни как дань королю по имени Хиарни. Согласно легенде, Хиарни стал королем после того, как написал особенно красивое стихотворение о бывшем короле, которого он победил в битве на острове.

Все захоронения кораблей викингов на Хьярне окружены камнями, общий контур которых имеет форму корабля викингов

Исследование также показало, что это место имеет больше общего со шведскими захоронениями кораблей викингов, чем датскими, что вызывает вопросы о связях между двумя культурами и особой важности этого места.

Викинги хоронили мертвых на деревянном корабле вместе с их вещами. Захоронения кораблей викингов, обычно покрытые большим земляным холмом, были обнаружены по всей Скандинавии, а также в Англии, Шотландии и Ирландии.

