Использовав для поиска захоронений кораблей викингов на датском острове Хьярнё рисунки XVII века, археологи обнаружили два не замеченных ранее кургана. В результате их общее количество достигло 12. Но на рисунках их 20, так что поиски продолжаются.
Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».
В 1650 году антиквар из Копенгагенского университета Оле Ворм зарисован на небольшом датском острове Хьярнё, в месте называемом Калвестен, курганы, характерные для захоронений викингов в кораблях.
На изображениях Оле Ворма было представлено более 20 курганов. В начале XX века Национальный музей Дании провел первое современное исследование в этой местности, но нашел только 10 из них.
Теперь, используя сочетание рисунков Ворма и современных технологий, исследователи из австралийского Университета Флиндерса обнаружили еще два захоронения кораблей викингов. Это открытие, описанное в The Journal of Island and Coastal Archeology, меняет прежние представления о точности иллюстраций Ворма и дает новое понимание их значимости. Впрочем, окончательный ответ дадут только раскопки. Одна из обнаруженных возвышенностей выглядит типичной для корабельного захоронения, а вторая — менее однозначна.
Обследование местности, предпринятое австралийцами, является первым исследованием памятников в Калвестене предпринятым после почти столетнего перерыва, и первой попыткой привязать рисунки Оле Ворма к местности. Австралийские археологи использовали несколько подходов к обследованию этого места: от изучения средневековых записей и сопоставления их с современной аэрофотограмметрией до сканирования острова Хьярнё с помощью лазерной визуализации.
Исследование также показало, что, несмотря на относительно небольшой размер по сравнению с другими группами могил эпохи викингов, комплекс в Калвестене был на удивление хорошо известен в средневековой Скандинавии.
Название места, Kalvestene, дословно переводится как «телячьи камни». В ходе раскопок, предпринятых Национальным музеем, историки датировали камни и могилы между 800 и 1050 годами нашей эры.
Скандинавский фольклор изобилует отсылками к острову. Самая известная легенда гласит, что викинги положили камни как дань королю по имени Хиарни. Согласно легенде, Хиарни стал королем после того, как написал особенно красивое стихотворение о бывшем короле, которого он победил в битве на острове.
Исследование также показало, что это место имеет больше общего со шведскими захоронениями кораблей викингов, чем датскими, что вызывает вопросы о связях между двумя культурами и особой важности этого места.
Викинги хоронили мертвых на деревянном корабле вместе с их вещами. Захоронения кораблей викингов, обычно покрытые большим земляным холмом, были обнаружены по всей Скандинавии, а также в Англии, Шотландии и Ирландии.
Международная команда археологов обнаружила в Исландии пещеру, которую викинги связывали с концом света — Рагнарёком. Чтобы подготовиться к этому событию, викинги соорудили в пещере лодку.
Напомним, ирландский писатель и фотограф Энтони Мерфи за девять дней запечатлел с помощью беспилотника сразу три древних лодки на коротком участке 112-километровой реки Бойн. Стивен Дэвис, профессор Университетского колледжа Дублина, назвал открытие Мерфи «реально хорошей находкой».
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Использовав для поиска захоронений кораблей викингов на датском острове Хьярнё рисунки XVII века, археологи обнаружили два не замеченных ранее кургана. В результате их общее количество достигло 12. Но на рисунках их 20, так что поиски продолжаются.
Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».
В 1650 году антиквар из Копенгагенского университета Оле Ворм зарисован на небольшом датском острове Хьярнё, в месте называемом Калвестен, курганы, характерные для захоронений викингов в кораблях.
На изображениях Оле Ворма было представлено более 20 курганов. В начале XX века Национальный музей Дании провел первое современное исследование в этой местности, но нашел только 10 из них.
Теперь, используя сочетание рисунков Ворма и современных технологий, исследователи из австралийского Университета Флиндерса обнаружили еще два захоронения кораблей викингов. Это открытие, описанное в The Journal of Island and Coastal Archeology, меняет прежние представления о точности иллюстраций Ворма и дает новое понимание их значимости. Впрочем, окончательный ответ дадут только раскопки. Одна из обнаруженных возвышенностей выглядит типичной для корабельного захоронения, а вторая — менее однозначна.
Обследование местности, предпринятое австралийцами, является первым исследованием памятников в Калвестене предпринятым после почти столетнего перерыва, и первой попыткой привязать рисунки Оле Ворма к местности. Австралийские археологи использовали несколько подходов к обследованию этого места: от изучения средневековых записей и сопоставления их с современной аэрофотограмметрией до сканирования острова Хьярнё с помощью лазерной визуализации.
Исследование также показало, что, несмотря на относительно небольшой размер по сравнению с другими группами могил эпохи викингов, комплекс в Калвестене был на удивление хорошо известен в средневековой Скандинавии.
Название места, Kalvestene, дословно переводится как «телячьи камни». В ходе раскопок, предпринятых Национальным музеем, историки датировали камни и могилы между 800 и 1050 годами нашей эры.
Скандинавский фольклор изобилует отсылками к острову. Самая известная легенда гласит, что викинги положили камни как дань королю по имени Хиарни. Согласно легенде, Хиарни стал королем после того, как написал особенно красивое стихотворение о бывшем короле, которого он победил в битве на острове.
Исследование также показало, что это место имеет больше общего со шведскими захоронениями кораблей викингов, чем датскими, что вызывает вопросы о связях между двумя культурами и особой важности этого места.
Викинги хоронили мертвых на деревянном корабле вместе с их вещами. Захоронения кораблей викингов, обычно покрытые большим земляным холмом, были обнаружены по всей Скандинавии, а также в Англии, Шотландии и Ирландии.
Международная команда археологов обнаружила в Исландии пещеру, которую викинги связывали с концом света — Рагнарёком. Чтобы подготовиться к этому событию, викинги соорудили в пещере лодку.
Напомним, ирландский писатель и фотограф Энтони Мерфи за девять дней запечатлел с помощью беспилотника сразу три древних лодки на коротком участке 112-километровой реки Бойн. Стивен Дэвис, профессор Университетского колледжа Дублина, назвал открытие Мерфи «реально хорошей находкой».