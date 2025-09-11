Російський міф про заселення Харківщини виявився фейковим
- Реклама
-
•
-
11:00, 11 вересня, 2025
-
Російський міф про заселення Харківщини виявився фейковим. Новини Харкова сьогодні. У Харківській області зі шкіл всіх привчають до концепції "дикого поля", нібито ці земля були заселені близько 400 років тому
Твердження про заселення земель Харківщини та в цілому Слобожанщини тільки близько 400 років тому є хибним, інспірованим російською імперською пропагандою.
Про це йдеться в матеріалі "Думки" про виникнення Змієвих валів і східні терени України.
Територія Слобожанщини — частина Дикого Поля, регіону, який був заселеним протягом тисячоліть. На цих землях жили прадавні племена, предки українців, виникали давні цивілізації. Отже, твердження, що Зміївщина стала заселеною лише 400 років тому — необґрунтоване й фактично спотворює історичну правду.
Дике Поле — це не просто певні землі на Слобожанщині, а частина Великого євразійського степу. У різні часи цей простір називали Великою Скіфією, Велика Тартарією чи Дешт-і-Кипчаком. Сучасні дослідники вважають, що термін «Дике Поле» з’явився у XV столітті, коли козаки активно почали освоювати ці степові землі, але це поняття набагато ширше — охоплює території, які були заселені задовго до XVIII–XIX ст.
Стаття наголошує, що термінологія «Дике Поле» несе приховані імперські мотиви. У XVI столітті польська влада використовувала його, щоб позначити ці землі як «нічиї» — нібито вільні, без власного населення, що слугувало виправданням для їхнього освоєння. Російська імперія, яка пізніше прийшла сюди, продовжила цю політику, запроваджуючи колонізацію, руйнуючи українську автономію — заборона книгодрукування українською, знищення Січі, запровадження кріпацтва й русифікації. Таким чином, десертифікація «Дикого Поля» — це частина імперської хибної наративної конструкції .
У статті підкреслено також, що визначати історію Слобожанщини лише від 1638 року, коли нібито почалося масове заселення після поразок повстанців, — невірно. Таку думку заперечує історик Олег Корнієнко. Насправді історія регіону сягає Київської Русі, а переселення — це лише одна із багатьох хвиль населення, яка не є початком заселення, а продовженням багатовікової історії краю .
Зміїв — одне з найдавніших поселень Харківщини. Хоч офіційна версія датує його заснування 1640 роком, археологічні дані показують, що тут жили люди ще в I тис. до н.е. Є версії, що місто виникло в скіфський час або в період Київської Русі. Згадують навіть князя Ігоря Новгород-Сіверського як засновника тутешнього городища (кінець XI — початок XII століття). Це підкреслює давню історію поселень — ніяк не 400 років тому.
Саме зараз, під час війни, в інформаційному просторі з’являються спрощені або спотворені версії історії — як-от «400 років заселення». Це вигідно агресору, аби сприймати ці землі як порожні, «нічийні» — щоб правдоподібно обґрунтувати руйнування й окупацію. Тому важливо знати й наполягати на правді — селилися тут наші предки, й історія краю — це тисячі років, а не кілька століть.
Російська імперія свідомо створювала міфи про «нічийні землі» для виправдання колонізації.
Це рекламний матеріал. Відповідальність за зміст та достовірність рекламних матеріалів покладається виключно на рекламодавця. МикВісті не перевіряють надану рекламну інформацію і не несуть відповідальності за її відповідність очікуванням споживача або будь-які можливі незручності/збитки, що можуть виникнути внаслідок її використання.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.