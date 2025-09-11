Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Російський міф про заселення Харківщини виявився фейковим

Російський міф про заселення Харківщини виявився фейковим. Новини Харкова сьогодні. У Харківській області зі шкіл всіх привчають до концепції "дикого поля", нібито ці земля були заселені близько 400 років тому

Твердження про заселення земель Харківщини та в цілому Слобожанщини тільки близько 400 років тому є хибним, інспірованим російською імперською пропагандою.

Про це йдеться в матеріалі "Думки" про виникнення Змієвих валів і східні терени України.

Територія Слобожанщини — частина Дикого Поля, регіону, який був заселеним протягом тисячоліть. На цих землях жили прадавні племена, предки українців, виникали давні цивілізації. Отже, твердження, що Зміївщина стала заселеною лише 400 років тому — необґрунтоване й фактично спотворює історичну правду.

Дике Поле — це не просто певні землі на Слобожанщині, а частина Великого євразійського степу. У різні часи цей простір називали Великою Скіфією, Велика Тартарією чи Дешт-і-Кипчаком. Сучасні дослідники вважають, що термін «Дике Поле» з’явився у XV столітті, коли козаки активно почали освоювати ці степові землі, але це поняття набагато ширше — охоплює території, які були заселені задовго до XVIII–XIX ст.

Стаття наголошує, що термінологія «Дике Поле» несе приховані імперські мотиви. У XVI столітті польська влада використовувала його, щоб позначити ці землі як «нічиї» — нібито вільні, без власного населення, що слугувало виправданням для їхнього освоєння. Російська імперія, яка пізніше прийшла сюди, продовжила цю політику, запроваджуючи колонізацію, руйнуючи українську автономію — заборона книгодрукування українською, знищення Січі, запровадження кріпацтва й русифікації. Таким чином, десертифікація «Дикого Поля» — це частина імперської хибної наративної конструкції .

У статті підкреслено також, що визначати історію Слобожанщини лише від 1638 року, коли нібито почалося масове заселення після поразок повстанців, — невірно. Таку думку заперечує історик Олег Корнієнко. Насправді історія регіону сягає Київської Русі, а переселення — це лише одна із багатьох хвиль населення, яка не є початком заселення, а продовженням багатовікової історії краю .

Зміїв — одне з найдавніших поселень Харківщини. Хоч офіційна версія датує його заснування 1640 роком, археологічні дані показують, що тут жили люди ще в I тис. до н.е. Є версії, що місто виникло в скіфський час або в період Київської Русі. Згадують навіть князя Ігоря Новгород-Сіверського як засновника тутешнього городища (кінець XI — початок XII століття). Це підкреслює давню історію поселень — ніяк не 400 років тому.

Саме зараз, під час війни, в інформаційному просторі з’являються спрощені або спотворені версії історії — як-от «400 років заселення». Це вигідно агресору, аби сприймати ці землі як порожні, «нічийні» — щоб правдоподібно обґрунтувати руйнування й окупацію. Тому важливо знати й наполягати на правді — селилися тут наші предки, й історія краю — це тисячі років, а не кілька століть.

Російська імперія свідомо створювала міфи про «нічийні землі» для виправдання колонізації.

