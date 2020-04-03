В Николаеве спустя больше месяца начала убирать мусор, который разлетелся с городской свалки по окрестностям микрорайона Большая Корениха.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Николаевского районного совета Руслан Нерода.

Как известно, городская свалка Николаева находится на территории Веснянского сельского совета Николаевского района. 24 февраля из-за шквального ветра, который был зарегистрирован на территории всей области, мусор с полигона ТБО разлетелся по окрестностям.

Депутат отметил, что уборка территории началась благодаря общественному давлению и предложил власти решить вопрос со свалкой.

— Это все-таки произошло. Я думаю если бы не давление общественности, так бы пакетики и выселят к новому года. Это очень постыдный процесс если честно. Может все-таки пора что-то со свалкой решать? - написал Руслан Нерода.

Больше месяца назад, 28 февраля, директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало сказал, что мусор с полигона твердых бытовых отходов в микрорайоне Большая Корениха в Николаеве, который разлетелся по окрестности после ураганного ветра, начнут убирать со следующей недели.

29 марта журналистка Катерина Середа опубликовала фотографии мусорных пакетов, которые буквально «облепили» деревья и поля недалеко от микрорайона Большая Корениха Николаева и их всё ещё не убрали.