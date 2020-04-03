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В Николаеве спустя больше месяца начала убирать мусор, который разлетелся с городской свалки по окрестностям микрорайона Большая Корениха.
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Николаевского районного совета Руслан Нерода.
Как известно, городская свалка Николаева находится на территории Веснянского сельского совета Николаевского района. 24 февраля из-за шквального ветра, который был зарегистрирован на территории всей области, мусор с полигона ТБО разлетелся по окрестностям.
Депутат отметил, что уборка территории началась благодаря общественному давлению и предложил власти решить вопрос со свалкой.
— Это все-таки произошло. Я думаю если бы не давление общественности, так бы пакетики и выселят к новому года. Это очень постыдный процесс если честно. Может все-таки пора что-то со свалкой решать? - написал Руслан Нерода.
Больше месяца назад, 28 февраля, директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало сказал, что мусор с полигона твердых бытовых отходов в микрорайоне Большая Корениха в Николаеве, который разлетелся по окрестности после ураганного ветра, начнут убирать со следующей недели.
29 марта журналистка Катерина Середа опубликовала фотографии мусорных пакетов, которые буквально «облепили» деревья и поля недалеко от микрорайона Большая Корениха Николаева и их всё ещё не убрали.
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В Николаеве спустя больше месяца начала убирать мусор, который разлетелся с городской свалки по окрестностям микрорайона Большая Корениха.
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Николаевского районного совета Руслан Нерода.
Как известно, городская свалка Николаева находится на территории Веснянского сельского совета Николаевского района. 24 февраля из-за шквального ветра, который был зарегистрирован на территории всей области, мусор с полигона ТБО разлетелся по окрестностям.
Депутат отметил, что уборка территории началась благодаря общественному давлению и предложил власти решить вопрос со свалкой.
— Это все-таки произошло. Я думаю если бы не давление общественности, так бы пакетики и выселят к новому года. Это очень постыдный процесс если честно. Может все-таки пора что-то со свалкой решать? - написал Руслан Нерода.
Больше месяца назад, 28 февраля, директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало сказал, что мусор с полигона твердых бытовых отходов в микрорайоне Большая Корениха в Николаеве, который разлетелся по окрестности после ураганного ветра, начнут убирать со следующей недели.
29 марта журналистка Катерина Середа опубликовала фотографии мусорных пакетов, которые буквально «облепили» деревья и поля недалеко от микрорайона Большая Корениха Николаева и их всё ещё не убрали.