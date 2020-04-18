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В Одесской области коронавирус выявили в Теплодарском женском монастыре.
Об этом сообщает Антикризисный штаб Одесской области в Facebook.
Сообщается, что сегодня в области выявили четыре новых случая COVID-19, таким образом, в регионе заболели уже 97 человек.
— Из них 33 - в Одессе, 25 - в Подольске. Возраст самого младшего больного - 3 года, самого старшего - 87 лет. Кроме того, среди «новеньких» — три представителя УПЦ МП из Теплодара. Раньше в Теплодарском женском монастыре болезнь была обнаружена у одной из монахинь, — говорится в сообщении.
Ранее Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила о смерти от коронавируса монаха Киево-Печерской лавры Никодима.
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В Одесской области коронавирус выявили в Теплодарском женском монастыре.
Об этом сообщает Антикризисный штаб Одесской области в Facebook.
Сообщается, что сегодня в области выявили четыре новых случая COVID-19, таким образом, в регионе заболели уже 97 человек.
— Из них 33 - в Одессе, 25 - в Подольске. Возраст самого младшего больного - 3 года, самого старшего - 87 лет. Кроме того, среди «новеньких» — три представителя УПЦ МП из Теплодара. Раньше в Теплодарском женском монастыре болезнь была обнаружена у одной из монахинь, — говорится в сообщении.
Ранее Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила о смерти от коронавируса монаха Киево-Печерской лавры Никодима.