В Германии второй день подряд растет число зараженных коронавирусом и падает число смертей.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, за минувшие сутки в стране подтвердили 1284 новых случаев COVID-19, а днем ранее сообщалось о 947 новых случаях. В предыдущие двое суток фиксировалось около 680 зараженных.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 166 091 человек.

Отмечается, что число умерших среди зараженных коронавирусом за сутки составила 123, в то время как днем ранее было 165 умерших. С начала пандемии в общем умерли 7119 человек.

Ранее сообщалось, что уже в мае возобновятся матчи немецкой Бундеслиги. Вопрос футбола немецкие министры обсуждали дольше, чем школы и детские учреждения.

Напомним, что в Украине состоянием на 7 мая зафиксировано 13 тысяч 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 летальных, 2 тысячи 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.