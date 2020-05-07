|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:10
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:22
|Заход солнца:
|20:27
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.25 грн
В Германии второй день подряд растет число зараженных коронавирусом и падает число смертей.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, за минувшие сутки в стране подтвердили 1284 новых случаев COVID-19, а днем ранее сообщалось о 947 новых случаях. В предыдущие двое суток фиксировалось около 680 зараженных.
Общее количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 166 091 человек.
Отмечается, что число умерших среди зараженных коронавирусом за сутки составила 123, в то время как днем ранее было 165 умерших. С начала пандемии в общем умерли 7119 человек.
Ранее сообщалось, что уже в мае возобновятся матчи немецкой Бундеслиги. Вопрос футбола немецкие министры обсуждали дольше, чем школы и детские учреждения.
Напомним, что в Украине состоянием на 7 мая зафиксировано 13 тысяч 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 летальных, 2 тысячи 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
В Германии второй день подряд растет число зараженных коронавирусом и падает число смертей.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, за минувшие сутки в стране подтвердили 1284 новых случаев COVID-19, а днем ранее сообщалось о 947 новых случаях. В предыдущие двое суток фиксировалось около 680 зараженных.
Общее количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 166 091 человек.
Отмечается, что число умерших среди зараженных коронавирусом за сутки составила 123, в то время как днем ранее было 165 умерших. С начала пандемии в общем умерли 7119 человек.
Ранее сообщалось, что уже в мае возобновятся матчи немецкой Бундеслиги. Вопрос футбола немецкие министры обсуждали дольше, чем школы и детские учреждения.
Напомним, что в Украине состоянием на 7 мая зафиксировано 13 тысяч 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 летальных, 2 тысячи 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный