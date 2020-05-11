В Германии обнаружили ускорение распространения коронавируса после ослабления карантина.

Об этом заявили в Институте Роберта Коха, передает BBC.

По итогам последних суток в стране зарегистрировали 555 новых случаев, умерли 20 больных, а днем ранее было 667 новых случаев и 28 смертей.

В Институте отмечают, что коэффициент воспроизводства вируса (R-value) превысил 1, и это вызывает обеспокоенность в контексте ослабления карантина.

Коэффициент воспроизводства вируса показывает, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный человек. Если он выше 1, это означает, что вирус распространяется с ростом количества больных. Для Германии этот показатель вырос до 1,3 после ослабления карантина, хотя до этого долгое время не превышал единицы.

— Увеличение количества воспроизводимости требует более пристального мониторинга ситуации в последующие дни, — отметили в Институте.

Напомним, федеральное правительство и земли Германии договорились разрешить гражданам посещать музеи, сады, зоопарки, детские площадки и памятники. Решение по ослаблению ограничений принимает власть федеральных земель — потому из-за вспышки инфекции в отдельных землях могут действовать более строгие правила.