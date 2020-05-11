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В Германии обнаружили ускорение распространения коронавируса после ослабления карантина.
Об этом заявили в Институте Роберта Коха, передает BBC.
По итогам последних суток в стране зарегистрировали 555 новых случаев, умерли 20 больных, а днем ранее было 667 новых случаев и 28 смертей.
В Институте отмечают, что коэффициент воспроизводства вируса (R-value) превысил 1, и это вызывает обеспокоенность в контексте ослабления карантина.
Коэффициент воспроизводства вируса показывает, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный человек. Если он выше 1, это означает, что вирус распространяется с ростом количества больных. Для Германии этот показатель вырос до 1,3 после ослабления карантина, хотя до этого долгое время не превышал единицы.
— Увеличение количества воспроизводимости требует более пристального мониторинга ситуации в последующие дни, — отметили в Институте.
Напомним, федеральное правительство и земли Германии договорились разрешить гражданам посещать музеи, сады, зоопарки, детские площадки и памятники. Решение по ослаблению ограничений принимает власть федеральных земель — потому из-за вспышки инфекции в отдельных землях могут действовать более строгие правила.
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В Германии обнаружили ускорение распространения коронавируса после ослабления карантина.
Об этом заявили в Институте Роберта Коха, передает BBC.
По итогам последних суток в стране зарегистрировали 555 новых случаев, умерли 20 больных, а днем ранее было 667 новых случаев и 28 смертей.
В Институте отмечают, что коэффициент воспроизводства вируса (R-value) превысил 1, и это вызывает обеспокоенность в контексте ослабления карантина.
Коэффициент воспроизводства вируса показывает, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный человек. Если он выше 1, это означает, что вирус распространяется с ростом количества больных. Для Германии этот показатель вырос до 1,3 после ослабления карантина, хотя до этого долгое время не превышал единицы.
— Увеличение количества воспроизводимости требует более пристального мониторинга ситуации в последующие дни, — отметили в Институте.
Напомним, федеральное правительство и земли Германии договорились разрешить гражданам посещать музеи, сады, зоопарки, детские площадки и памятники. Решение по ослаблению ограничений принимает власть федеральных земель — потому из-за вспышки инфекции в отдельных землях могут действовать более строгие правила.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный