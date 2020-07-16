Разоблачена межрегиональная преступная группировка, занимавшаяся незаконным изготовлением и сбытом оружия, правоохранители проводят обыски в четырех областях по адресам проживания фигурантов дела.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями следственного управления при оперативном сопровождения Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Донецкой области разоблачены межрегиональную преступную группировку, которая занималась незаконным изготовлением и реализацией огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 263 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в преступную группировку входили жители Донецкой, Днепропетровской, Черкасской областей и города Киева. Сбыт нелегально изготовленного товара проходил на территории Украины через специализированный сайт, так называемый милитари-аукцион. В рамках досудебного расследования в ходе проведения комплекса следственных действий правоохранители осуществили оперативные закупки 47 килограммов пороха.

Также проводятся обыски в четырех областях по адресам проживания фигурантов уголовного производства в их транспортных средствах.

Кроме того, изъяты взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боевые припасы и оборудование для их изготовления.

Решается вопрос об уведомлении о подозрениях и избрании меры пресечения.

Напомним, 28 января в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области разоблачили преступную группировку, которая занималась распространением наркотиков, оружия и взрывчатки.