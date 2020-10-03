Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин, сын которого погиб в авиакатастрофе Ан-26 в Чугуеве, рассказал о состоянии учебных самолетов.

Об этом он рассказал в сюжете телеканала «ZIK».

В частности, Вадим Олабин указал на плохое состояние учебных самолетов, рассказав, что за неделю у Ан-26 отказал двигатель.

— Мой сын был жаждущим жизни человеком, который просто хотел жить, наслаждаться; который любил своих родителей; который любил своего брата и сестер. Он на потоке был самый младший — 9 ноября ему бы исполнился 21 год. За неделю до трагедии он мне позвонил и в красках рассказал историю о том, как отказал на взлете двигатель — самолет не взлетел, потому что отказал двигатель. Говорил: «Папа, ты представляешь, у самолета отказал двигатель. Не полетел самолет». Они летели во Львов, попали в грозовое облако — когда он прислал мне фотографии самолета, который приземлился во Львове, то для меня и для нормального человека… и они со Львова, в этот же день, после того, как попали в грозовое облако; после того, как он прислал мне фотографии убитых крыльев, побитого носа самолета, побитого двигателя градом — они улетели обратно. Он говорил: «Ну как, папа, будут шпаклевать и полетит дальше самолет». За какое-то время до трагедии — это я уже узнал потом — этот самолет сбивает орла в небе. Какие последствия были после этого? Могло ли быть нарушено что-то в системе? Это старая, вонючая техника, гробы с крыльями, - сказал Вадим Олабин.

Напомним, что Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом. Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.