Сегодня, 23 февраля, в Польше недалеко от города Пщина (Силезское воеводство) разбился частный вертолет.
В результате крушения погибли два человека, сообщает польский информационный портал RMF FM.
Как сообщается, частный вертолет упал в 300 м от посадочной площадки в лесу. В момент аварии на борту самолета находились четыре человека. Двоим удалось выжить, они доставлены в больницу.
Отмечается, что причины крушения пока неизвестны. Сообщается, что в регионе был сильный туман.
Напомним, что возле горнолыжного курорта Куршевель во Франции разбился вертолет: два человека погибли, еще троих госпитализировали.
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Сегодня, 23 февраля, в Польше недалеко от города Пщина (Силезское воеводство) разбился частный вертолет.
В результате крушения погибли два человека, сообщает польский информационный портал RMF FM.
Как сообщается, частный вертолет упал в 300 м от посадочной площадки в лесу. В момент аварии на борту самолета находились четыре человека. Двоим удалось выжить, они доставлены в больницу.
Отмечается, что причины крушения пока неизвестны. Сообщается, что в регионе был сильный туман.
Напомним, что возле горнолыжного курорта Куршевель во Франции разбился вертолет: два человека погибли, еще троих госпитализировали.