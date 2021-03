В американском штате Колорадо, в супермаркете, неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента погибли шесть человек, включая одного полицейского.

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники.

Трагедия произошла в магазине King Soopers на юге города Боулдер. По данным издания, подозреваемого злоумышленника уже задержали. Официально эта информация пока не подтверждена.

Authorities responded to what they said was an active shooter at a supermarket in #Boulder, #Colorado. A man was taken out of the store in handcuffs by police. #Columbine #GunControl #GunControlNow #shooting #BoulderColorado #BoulderStrong #BoulderShooting #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/Oq631TkDP2