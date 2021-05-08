В течение суток на Николаевщине зарегистрировано 2 пожара в жилом секторе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДСНС Украины в Николаевской области.

7 мая в 23:10 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на улице Шевченко в селе Лысая Гора Мигиевской сельской объединенной территориальной общины Первомайского района.

На место пожара было направлено отделение 23 части. Пожар на площади 25 кв. м в 00:02 локализовали и в 00:15 ликвидировали, его причина устанавливается.

Второй пожар произошел на улице Ламбертовская в Варваровке. Сообщение о нем по поступило в 00:29. По прибытию отделениями 19 части установлено, что горение возникло на 2 этаже двухэтажного жилого дома. При проведении разведки, звеном газодымозащиты на свежий воздух из квартиры вывели мужчину 1986 гоода рождения. От помощи медиков он отказался.

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении хозяина. В 00:56 пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м.

Всего с ГСЧС привлекалось две единицы техники и 9 человек. Дополнительно на место привлекалось коммунальное предприятие Отряда местной пожарной охраны «Подгородняя», сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в селе на Николаевщине частично сгорел продуктовый магазин.