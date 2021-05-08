В компании «Укрзалiзниця» отреагировали на инцидент с протекающей крышей вагона поезда «Киев — Николаев».

В комментариях к посту с видеозаписью вагона компания опубликовала извинения.

«Укрзалiзниця» отметила, что уберет вагон из состава поезда по прибытии в депо.

«От имени Укрзалiзницi приносим извинения за негативный опыт, с которым столкнулись. Информация передана в соответствующее подразделение. По прибытии поезда на конечную станцию в депо произойдет подробный осмотр вагона для дальнейшего исправления ситуации, и исключения вагона из состава поезда. Извините, пожалуйста, за принесенные неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирка поезда «Киев — Николаев» сняла на видео, как с потолка одного из вагонов течет вода во время дождя.