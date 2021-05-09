В субботу в военном госпитале Харькова умер военный из Полтавской области Виктор Городниченко. Он получил ранение 28 апреля на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

«Сегодня в военном госпитале умер воин из Полтавской области — старший солдат Городниченко Виктор Анатольевич. Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера российско-террористических сил», — информируют в центре.

Бойцу ООС оказали неотложную помощь, затем эвакуировали в больницу в Бахмуте, а позже — в Харьков.

«Сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района скончался», — указано в сообщении.