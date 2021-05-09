Сегодня в Одессе проходит мероприятие по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе мероприятия произошли потасовки.

Об этом сообщает местное издание Думская.

Сотни горожан пришли к памятнику Неизвестному матросу в парке Шевченко, стеле «Крылья победы» на площади 10 Апреля на мемориал 411-й береговой батареи, чтобы возложить цветы.

На Аллее славы произошла потасовка между горожанами и полицейскими: правоохранители потребовали убрать портрет Жукова с георгиевской лентой.

На сайте полиции Одессы также сообщили, что пенсионер пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, еще один - 17-летний парень - на Аллею Славы со свастикой.

Их привлекут к ответственности по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.