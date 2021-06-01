С начала года в Украине попытались покончить с собой 154 ребенка, 56 из них погибли.

Об этом в колонке для Цензор.Нет сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

— К сожалению, вынужден констатировать, что в государстве возросло количество детских самоубийств и попыток их совершить. Так, в течение 2020 года несовершеннолетние совершили 137 самоубийств, зафиксировано 184 попытки совершить самоубийство. А уже в этом году по состоянию на 31 мая 154 ребенка хотели покончить с собой. К сожалению, 56 попыток завершились смертью, — рассказал Игорь Клименко.

Отдельно он сообщил, что в прошлом году полиция зафиксировала более 3400 преступлений против детей.

— Если проследить пятилетнюю динамику, эта цифра уменьшилась на 36% — в 2016 году таких уголовных преступлений было совершено чуть больше 5400,— отметил Игорь Клименко.

Глава НПУ убежден, что вопросы защиты детей должны быть в фокусе внимания всех госорганов, а не только полиции.

— Полиция работает над поиском наиболее удачного варианта сотрудничества с органами государственной власти, местными громадами, руководителями учебных заведений среднего образования. И мы готовы продолжить активный диалог со всеми компетентными органами, чтобы эффективно защищать наших детей. Но главными в этом сотрудничестве должны быть родители (или другие уполномоченные лица). Именно они должны знать, где находится их ребенок, чем занимается и о чем мечтает. Это не о контроле. Это о внимании, заботе и ответственности, — пояснил Игорь Клименко.

Напомним, в ночь с 27 на 28 января в Вознесенске врачи спасли жизнь девочки-подростка, которая пыталась покончить с собой.