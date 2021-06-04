Двое велосипедистов из Германии незаконно пересекли украинскую границу, перепутав ее с ЕС.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

21-летний и 36-летний немцы путешествуют по Европе и Азии на велосипедах. В последний раз они направлялись в Тайланд через Польшу, Беларусь и РФ. Через Украину они готовились проехать без проблем, рассчитывая, что она уже находится в ЕС.

На двух путешественников составили административный протокол за незаконное нарушение границы Украины.

Ранее НикВести сообщали, что житомирские пограничники вместе с полицией задержали в зоне отчуждения двух граждан Германии, которые собирались там отдыхать.