Пограничники Черновицкого отряда сообщили о факте незаконного пересечения государственной границы Украины самолетом из Румынии.

Самолет задержан на аэродроме неподалеку Бердичева, говорится в сообщении ГПСУ.

Незаконное пересечение самолетом границы Украины со стороны Румынии было зафиксировано в ночь на 17 июня.

— Оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили место вероятного приземления нарушителей - аэродром недалеко от города Бердичев. На место, подготовленное для посадки воздушного судна, прибыли сотрудники оперативно-розыскного подразделения Житомирского пограничного отряда. Когда самолет приземлился, правоохранители выдвинулись для задержания. Заметив приближение пограничников, воздушное судно вновь начало движение и поднялось в воздух. Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме лицо, которое с земли координировало действия экипажа самолета. После чего АН-2 вновь совершил посадку, — говорится в сообщении.

На борту самолета пограничники обнаружили три человека, которых сразу задержали.

При осмотре также выявили радиостанции, фонари и другие принадлежности, необходимые для организации взлета и посадки.

По данному факту в компетентные органы направлено сообщение об обнаружении правонарушения по признакам ст.334 УК — Нарушение правил международных полетов и ст.332-2 УК — Незаконное пересечение государственной границы Украины.

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