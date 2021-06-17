Правоохранители задержали полицейского сектора дознания Уманского районного управления Нацполиции, который требовал 2000 долларов взятки за возвращение изъятого у заявителя автомобиля Audi А6.

Об этом в четверг, 17 июня, сообщает пресс-служба Черкасской облпрокуратуры.

— 15 июня около 16:00 старший дознаватель СД Уманского РУП ГУ НП в Черкасской области, находясь рядом с помещением Уманским РУП ГУНП в Черкасской области во время встречи с заявителем, получил от него часть неправомерной выгоды в размере $500, после чего был задержан. С целью избежания уголовной ответственности и уничтожения улик задержанный пытался съесть полученные денежные средства, — говорится в сообщении.

Копу уже сообщили подозрение по статье о получении должностным лицом неправомерной выгоды (часть 3 статья 368 УК Украины).

Ему грозит срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали замначальника отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции за вымогательство взятки в размере 20 тысяч гривен.