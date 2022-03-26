Оккупанты 8 дней удерживали в заложниках журналиста газеты «Новый день» из Каховки Олега Батурина. После похищения его избили, бросили за решетку и выпытывали информацию про местных активистов и митинги против российской армии.

Об этом он рассказал в разговоре с журналисткой Еленой Костюченко.

По словам Олега, его выманили через похищение знакомого, которого силой заставили позвонить и назначить подставную встречу.

— Конечно, можно было заподозрить неладное, избежать этой встречи. Я пошел без документов, без телефонов, то есть при мне не было ничего, кроме личных вещей: платка, перчаток. Было пять вечера. Только я успел выглянуть, его нету, стоит только какой-то бусик. Я отхожу, и тут из этого бусика на меня выскакивают хорошо тренированные люди. Успел краем глаза увидеть, что они в бронежилетах, <…>, экипировка явно военная. Начали кричать: «Падай на асфальт, на колени», начали заламывать руки очень резко, надевать наручники, катать по асфальту, спрашивать, как зовут, «где твои документы, где твой телефон». Очень их взбесило, что у меня ничего с собой не было, они все проверили очень жестко. Я им назвал вначале первое пришедшее в голову имя, они сказали: «Ты врешь». После этого меня кинули на пол этого бусика, поставили мне ноги на спину, ногами меня жестко и автоматом тоже по спине. У меня куртка была достаточно плотная, он сглаживала, — вспоминает каховчанин.

Фото: Елена Костюченко/ «Новая газета». Следы истязаний

После первичного избиения у журналиста начали выпытывать различную информацию о регионе. А когда ответы им не понравились, то Батурина начали избивать еще сильнее, целясь по ногам.

— Меня отвезли в здание Новокаховского городского совета. Меня начали допрашивать: имя, фамилия, дата рождения, место проживания, место работы, «вот ты журналист, зачем ты пишешь про…» Меня про каких-то националистов спрашивали, знаю ли я каких-то националистов местных, про митинги, которые проходили в нашем регионе. После этого меня и нескольких человек отвезли в здание полиции, недалеко от центра города, и об этом я тоже не хочу говорить. То, что еще какие-то задержанные люди вместе со мной, я ощутил только тогда, когда из здания совета нас повезли в здание полиции. Там тоже был допрос, и там других тоже допрашивали. Потом меня и других приковали наручниками к батарее, и до утра я там сидел. <…> Не били по голове, к счастью. По ногам, по спине, по бокам, но куртка сглаживала удары. По ногам было больнее. Очень сильно затягивали наручники, у меня были очень сильно опухшие руки, и до сих пор остались шрамы. Постоянно угрожали убийством, — рассказывает журналист. Утром Олега вывели из здания. После пыток он подумал, что его хотят расстрелять и успел мысленно расстаться с родными, однако его привезли на новый допрос, где к нему применили новые, более изощренные зверства.