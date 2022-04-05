На просьбу беларуской газеты «Наша Ніва»‎ судебно-медицинский эксперт Надежда Гурманчук прокомментировала кадры из Бучи, доказав, что доводы российского Минобороны об отсутствии трупных пятен у погибших — лживы.

Разбор опубликован на сайте издания.

Специалистка поясняет, что трупные пятна неоднородны и зависят от внешних показателей, к примеру от холодной погоды, которая была в Буче весь март и начало апреля.

— На фото и видео, которые я видела из города Буча, видны трупы людей разного пола, возраста, часть закопанных в землю с образованием могил (братских могил), часть разбросана по дорогам. Определить причину смерти по фото и видео невозможно, но на некоторые вопросы все же можно ответить. То, что это трупы, может свидетельствовать о наличии трупных изменений. В зависимости от возраста (времени) смерти трупные изменения могут быть двух видов: ранние и поздние. Ранними трупными изменениями являются трупные пятна (участки посмертно пропитанных кровью тканей в нижних отделах тела); наличие трупного онемения (уплотнение и фиксация частей тела трупа, развивающееся через 2-4 часа после смерти и продолжающееся в среднем 2-3 дня после смерти; охлаждение трупа; трупное обсыхание (испарение жидкости в обнаженных участках уплотнения тела и потемнение этих частей тела). К поздним трупным изменениям относятся гниение, мумификация, жировой воск, торфяное дубление, скелетирование и другое. Тлен развивается в результате воздействия микроорганизмов с деструкцией тканей, образованием широкого спектра химических веществ, что определяет характерный внешний вид, цвет тела и другие характеристики. Признаками гниения являются: образование гнилостной венозной сети, окрашивание кожи в грязно-зеленый цвет, развитие гнилостной эмфиземы, образование гнилостных пузырей. Первые признаки гнили можно наблюдать в среднем через 3-4 дня с момента гибели и при благоприятных условиях она может завершиться через 3-4 недели. Мумификация трупа развивается в результате испарения влаги в сухом, хорошо проветриваемом помещении. При этом труп уменьшается в объеме, уплотняется и темнеет. При благоприятных условиях мумификация может развиться через 4-6 мес, — рассказала судмедэкспертка.

Она подчеркнула, что все заявления российской пропаганде о постановках и актерах легко разоблачаются.

— Кстати, о телах людей в Буче. На то, что это трупы, в первую очередь указывает бледно-серый оттенок некоторых из них. На многих можно проследить трупные пятна на участках тела, расположенных ближе к контактной поверхности. На некоторых трупах такие участки не прослеживаются, но, как было сказано выше, это будет наблюдаться, если причиной смерти будет ранение, сопровождающееся сильной кровопотерей. На многих трупах можно выявить участки высыхания, расположенные на открытых частях тела (на ладонях, губах, носу). Кожа и мягкие ткани плотные, с коричневато-серым оттенком, глаза запавшие с явными признаками глазных яблок, кончик носа и сухие губы — все это начальные признаки мумификации, — акцентировала Наталья Гурманчук.

По ее словам, это свидетельствует о том, что многие люди были убиты, когда город находился под российской оккупацией.

— В данном случае отсутствие трупного онемения у таких тел и свидетельствует о том, что возраст их смерти составляет более трех суток (поскольку именно через трое суток в обычных условиях оно заканчивается, а учитывая более низкую температуру хранения, можно предположить, что срок тел больше недели). Плюс достаточно выраженные участки подсыхания говорят о том, что это несвежие трупы, возрастом не 1-3 дней, а ближе к неделе и более, — конкретизировала судмедэксперт с практикой.

Женщина добавила, что полноценную правду о военных преступлениях россиян смогут установить только экспертизы Украины после полноценного расследования.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.