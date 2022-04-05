Братская могила в Буче. Фото: Олег Петрасюк / EPA

Аналитик центра Royal United Services Institute Джек Уотлинг заявил, что бойня и резня — это скрепа русской армии на протяжении веков. Солдаты этой страны всегда запоминались бессмысленными казнями мирных жителей и особенной жестокостью.

На эту тему он высказался Der Spiegel.

По словам милитари-эксперта, армия России продолжает традицию своих предшественниц, которые таким же способом распространяли традицию коллективной ответственности на все население захваченных территорий.

— Это соответствует тому, что русские делали в Чечне, в Афганистане, во Второй мировой войне и в Гражданской войне в России. Это очень и очень старая русская военная практика. Оно зародилось в обществе, где большинство людей не владело собственностью, а жило общинами — сельскими общинами — и имело коллективные обязанности. В результате власти часто применяли коллективные санкции и ожидали, что общины будут саморегулироваться. Это, так сказать, административная традиция в России. Логика этого такова, что если сопротивление продолжится, мы накажем сообщества коллективно, чтобы сообщество решило, что не стоит присоединяться к сопротивлению или поддерживать тех, кто сопротивляется в этом районе. Практически в каждом конфликте российские военные действуют таким образом, и в этом есть сознательная логика. Это не просто буйство нескольких солдат. Это не случайно, — пояснил Джек Уотлинг.

Он добавил, что вся военная доктрина России зиждется на этом. В начале приходят сотрудники ФСБ и занимаются казнями бывших военных и журналистов, после чего заходят другие части, начинающие бессмысленные убийства и мародерства.

— То, что мы видели в Буче, было почти идентично тому, что произошло в Новых Алдах в Чечне. А еще в Гражданскую войну в России, на Урале, пленных калечили, например, отрезая им носы. Это то, что мы сейчас наблюдаем и в Украине. Да, так что, кажется, есть сборник пьес, своего рода набор правил. И это включает в себя использование изнасилования в качестве оружия войны. Это не то, что приказывают офицеры в том смысле, что они говорят, что есть план изнасилования этих людей. Скорее, ничего не делается, чтобы удержать солдат от этого, — добавил сотрудник аналитического центра.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.