Близкая документалиста из Литвы Мантаса Кведаравичюса сообщила о новых подробностях его гибель в Мариуполе. Ранее сообщалось о том, что он погиб от ракеты, однако теперь выясняется, что его расстреляли российские солдаты.

Об этом информирует The Insider.

Подруга покойного иностранца сообщила, что его, безоружного, фактически казнили военнослужащие ВС РФ.

— Бездушные российские военные взяли Мантаса в плен и убили. А потом просто бросили. Его героическая жена сделала невероятное. Она смогла найти под обстрелами его тело в Мариуполе и вывезти в родную Литву. Чтобы ее саму не убили, чтобы тело не уничтожили, нужно было скрыть информацию. О смерти знало ограниченное количество людей, но как только информация попала в СМИ, остановить это было уже невозможно, — сообщила Альбина Львутина.

Женщина добавила, что литовец погиб не 2 апреля, как это представлялось в прессе, а значительно раньше.

— В момент, когда о смерти уже заявил Офіс Президента України и Зеленский, его жена с гробом несколько часов стояла на выезде из России, — рассказала она.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.