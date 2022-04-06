Фото: Getty Images. Ужасы Бучи.

Вероятно, российские солдаты в Украине творят насилие над женщинами и детьми в огромных масштабах. Еще до свидетельств из Бучи волонтеры сообщали о десятке пострадавших.

Об этом пишет BBC.

На гарячую линию помощи жертвам насилия поступало 7 обращений от 10 жертв. Свидетельства были получены еще до открытия ужасов Бучи и в большей мере касались Киевщины.

— Некоторые пострадавшие не готовы говорить даже с правоохранителями, —- рассказала юристка Марина Легенькая.

Психологи фиксируют случаи массовых изнасилований, в том числе изнасилований.

— Они спрашивают об эвакуации, пересечении границы вместе с детьми, отсутствии документов. Но если консультанты слышат какие-то колокольчики и понимают, что с женщиной могло произойти насилие, они задают уточняющие вопросы. У нас были такие случаи. Я вижу тенденцию к увеличению случаев изнасилование на фоне того, что Украина постепенно возвращает себе оккупированные территории, — отметила Марина Легелькая.

Психолог Лариса Денисенко пояснила, что тема подобных преступлений остается табуированной прежде всего для тех, кто пережил подобное. Однако международные скды будут расследовать эти дела и без медицинского подтверждения.

— Это случаи, когда люди решились об этом говорить. А есть случаи, когда люди утверждают, что изнасилование было, но ни одна девушка или женщина не обратились, не подтвердили и не в силах говорить, — рассказала специалистка.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.