Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что российские оккупанты в городе устроили настоящие зверства – они расстреливали людей, а затем ехали по телам танками, после освобождения Ирпеня пришлось собирать останки лопатами.

Об этом он сказал во время онлайн-конференции, организованной комитетом ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству 7 апреля, пишет «Украинская правда».

— Есть погибшие женщины и погибшие дети в том районе, который был оккупирован – тех 30% города. Когда мы освободили, мне жители наши рассказали, что оккупанты начали разделять семьи, мужчин забирали, а детей и женщин покидали. Мужчин забирали на обмен с пленными. Тех, кто им не нравился – есть факты, есть свидетельства людей – расстреливали, тех, кто не хотел повиноваться – расстреливали. Погиб ребенок, погибли многие мужчины. Еще более жестокие, просто бесчеловечные были проявления, когда они наших людей расстреляли, а потом ездили танками по этим телам, и только когда мы выгнали эту гадость, мы смогли собрать останки людей. Мы лопатами от асфальта отдирали тела, – сказал Александр Маркушин.

Мэр отметил, что также есть факты изнасилований женщин.

Кроме убийств и издевательств над женщинами, российские захватчики беспощадно грабили жилища ирпеинцев.

По словам Александра Маркушина, они вывозили все – от стиральных машин до нижнего белья.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.