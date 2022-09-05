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Зафиксирован бунт военнослужащих 127-го полка 1 армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
По данным военных, одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды.
Мятежники уже вывезены с позиций российскими спецслужбами.
Напомним, в течение вчерашнего дня ВСУ на юге уничтожили еще более 100 оккупантов и 40 единиц техники.
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Зафиксирован бунт военнослужащих 127-го полка 1 армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
По данным военных, одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды.
Мятежники уже вывезены с позиций российскими спецслужбами.
Напомним, в течение вчерашнего дня ВСУ на юге уничтожили еще более 100 оккупантов и 40 единиц техники.