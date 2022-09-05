Зафиксирован бунт военнослужащих 127-го полка 1 армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

По данным военных, одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды.

Мятежники уже вывезены с позиций российскими спецслужбами.