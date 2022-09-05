На украинско-словацкой границе фотоловушки зафиксировали бежавшего тигра из хозяйства в селе Стричава на Закарпатье.

Об этом сообщает портал tvnoviny. sk, пишет «Европейская правда».

Еще вечером в субботу Facebook-страница словацкого села Улич сообщила, что на востоке Словакии зафиксировали перемещение тигра.

— Сообщаем вам, что рядом с селом перемещается сбежавший из зоопарка в Украине тигр. Просим вас быть внимательными и ограничить передвижение за пределами ваших домов. Если вы увидите животное, звоните в полицию или главу села, — говорилось в сообщении.

Глава села Ян Холинка подтвердил информацию портала.

— Поступили три телефонных звонка с предупреждением из полиции. Сначала о том, что тигр пересекает границу, позже о том, что он уже перешел границу и последнее сообщение о том, что он направляется в кадастр нашего села, - сказал он.

Тигра также зафиксировала фотоловушка примерно в 5 километрах от села Брезовец.

Предупреждение о звере также появилось на Facebook-странице полиции Словакии в воскресенье. Согласно опубликованной информации, предупреждение о тигре полиция получила от своих украинских коллег в субботу в 17:30. Выяснилось, что тигр скрылся из домашнего разведения одного из жителей села Стричава Закарпатской области.

Мирослав Бураль, директор администрации национального парка «Полонины», подтвердил эту информацию агентству TASR. По его словам, детеныша тигра вывезли из зоопарка на востоке Украины в начале войны из-за непрерывных боев.

— Это детеныш нескольких месяцев, он был помещен в разведении в вольере, куда его ходили фотографировать семьями с детьми, поэтому он привык к присутствию людей, — сказал Мирослав Бураль.

Он предположил, что животное уже могло вернуться, поскольку позже его никто не видел.

Напомним, в июне бойцы из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода сумели эвакуировать из зоны боевых действий на южном направлении двух пони. Их поселили в Николаевском зоопарке.