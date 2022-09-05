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Утром 5 сентября столицу затянуло дымом из-за пожаров торфяников в двух районах Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
«В Киеве снова наблюдается задымление воздуха в связи с пожарами в области», - говорится в сообщении.
По информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, идет ликвидация торфяных пожаров в Вышгородском и Броварском районах.
А именно вблизи села Сосновка Вышгородского района и вблизи села Первое Мая Броварского района.
До улучшения ситуации жителям столицы рекомендовано:
Напомним, 22 августа жители Николаева и области массово жаловались на смог (дымовой туман).
Николаевский Гидрометцентр сообщил, что это явление называется мла. Его особенность – теплый влажный воздух, который не дает частицам пыли и другим механическим элементам оседать на землю.
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Утром 5 сентября столицу затянуло дымом из-за пожаров торфяников в двух районах Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
«В Киеве снова наблюдается задымление воздуха в связи с пожарами в области», - говорится в сообщении.
По информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, идет ликвидация торфяных пожаров в Вышгородском и Броварском районах.
А именно вблизи села Сосновка Вышгородского района и вблизи села Первое Мая Броварского района.
До улучшения ситуации жителям столицы рекомендовано:
Напомним, 22 августа жители Николаева и области массово жаловались на смог (дымовой туман).
Николаевский Гидрометцентр сообщил, что это явление называется мла. Его особенность – теплый влажный воздух, который не дает частицам пыли и другим механическим элементам оседать на землю.