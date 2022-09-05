Утром 5 сентября столицу затянуло дымом из-за пожаров торфяников в двух районах Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

«В Киеве снова наблюдается задымление воздуха в связи с пожарами в области», - говорится в сообщении.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, идет ликвидация торфяных пожаров в Вышгородском и Броварском районах.

А именно вблизи села Сосновка Вышгородского района и вблизи села Первое Мая Броварского района.

До улучшения ситуации жителям столицы рекомендовано:

закрыть окна;

по возможности не находиться на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напомним, 22 августа жители Николаева и области массово жаловались на смог (дымовой туман).

Николаевский Гидрометцентр сообщил, что это явление называется мла. Его особенность – теплый влажный воздух, который не дает частицам пыли и другим механическим элементам оседать на землю.