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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум военнослужащим, причастным к ранению детей на выставке оружия в Чернигове.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок. В результате выстрела пострадали по меньшей мере девять человек, шесть из которых — дети. О подозрении сообщено военнослужащему, разрешившему ребенку нажать спусковой крючок, и его командиру, который дал приказ подчиненным военнослужащим привезти оружие на выставку для демонстрации», — говорится в сообщении.
Военнослужащим сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, причинившем телесные повреждения нескольким лицам (ч.2 ст. 414 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Лица были задержаны, в суд будет подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, днем 3 сентября в центре Чернигова во время выставки боеприпасов раздался взрыв - двое детей получили ранения.
Пресс-секретарь полиции области Наталья Слабеняк сообщила, что дело о взрыве будет расследовать Государственное бюро расследований. В то же время прессслужба Черниговского городского совета заявляет, что горсовет не давал разрешения на проведение выставки боеприпасов, а также не получал уведомлений о его проведении.
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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум военнослужащим, причастным к ранению детей на выставке оружия в Чернигове.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок. В результате выстрела пострадали по меньшей мере девять человек, шесть из которых — дети. О подозрении сообщено военнослужащему, разрешившему ребенку нажать спусковой крючок, и его командиру, который дал приказ подчиненным военнослужащим привезти оружие на выставку для демонстрации», — говорится в сообщении.
Военнослужащим сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, причинившем телесные повреждения нескольким лицам (ч.2 ст. 414 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Лица были задержаны, в суд будет подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, днем 3 сентября в центре Чернигова во время выставки боеприпасов раздался взрыв - двое детей получили ранения.
Пресс-секретарь полиции области Наталья Слабеняк сообщила, что дело о взрыве будет расследовать Государственное бюро расследований. В то же время прессслужба Черниговского городского совета заявляет, что горсовет не давал разрешения на проведение выставки боеприпасов, а также не получал уведомлений о его проведении.