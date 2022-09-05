Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум военнослужащим, причастным к ранению детей на выставке оружия в Чернигове.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок. В результате выстрела пострадали по меньшей мере девять человек, шесть из которых — дети. О подозрении сообщено военнослужащему, разрешившему ребенку нажать спусковой крючок, и его командиру, который дал приказ подчиненным военнослужащим привезти оружие на выставку для демонстрации», — говорится в сообщении.

Военнослужащим сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, причинившем телесные повреждения нескольким лицам (ч.2 ст. 414 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Лица были задержаны, в суд будет подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.