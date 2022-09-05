За последние сутки российские войска частично повредили или полностью разрушили больше 80 домов в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.

После вчерашних обстрелов Николаева, Вознесенска, Очакова, Петрово-Солонихи и Первомайской громады, полицейские задокументировали 66 поврежденных частных и 16 многоквартирных домов. Также разрушения получили учебные заведения, культовое сооружение, помещения предприятий и другие объекты инфраструктуры.

За прошедшие сутки операторы службы 102 приняли 599 сообщений от граждан. Большинство из них касались военных преступлений. Полицейские обработали все сигналы.

По всем собранным материалам следователи начали уголовные производства по ст. 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны».

Напомним, около 00:30, 5 сентября, город Николаев был снова атакован ракетами. По предварительным данным типа С-300.