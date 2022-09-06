Мужчины так называемой «ЛНР» либо скрываются, либо уже мобилизованы, а на их местах на заводах вахтовым методом работают граждане РФ.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Под тень «большого брата» попал и знаменитый металлургический комбинат в Алчевске. Принудительная мобилизация коснулась даже тех, у кого была бронь. Остающиеся в городе мужчины понимают, что устроиться на АМК — это сразу по первой зарплате получить повестку. Потому и не идут. На металлургическом комбинате работают мужчины из России. Говорят, что находиться в городе будут не постоянно, и со временем вахтовиков сменят другие, подработают и поедут в свои семьи, — рассказал Сергей Гайдай.

Он напомнил о тяжелой ситуации на некогда ведущей шахте «Довжанская-Капитальная», где принудительно мобилизовали более 400 мужчин и набрали на их места женщин и пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в РФ бездомных агитируют участвовать в войне с Украиной.