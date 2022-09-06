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Мужчины так называемой «ЛНР» либо скрываются, либо уже мобилизованы, а на их местах на заводах вахтовым методом работают граждане РФ.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
— Под тень «большого брата» попал и знаменитый металлургический комбинат в Алчевске. Принудительная мобилизация коснулась даже тех, у кого была бронь. Остающиеся в городе мужчины понимают, что устроиться на АМК — это сразу по первой зарплате получить повестку. Потому и не идут. На металлургическом комбинате работают мужчины из России. Говорят, что находиться в городе будут не постоянно, и со временем вахтовиков сменят другие, подработают и поедут в свои семьи, — рассказал Сергей Гайдай.
Он напомнил о тяжелой ситуации на некогда ведущей шахте «Довжанская-Капитальная», где принудительно мобилизовали более 400 мужчин и набрали на их места женщин и пенсионеров.
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Мужчины так называемой «ЛНР» либо скрываются, либо уже мобилизованы, а на их местах на заводах вахтовым методом работают граждане РФ.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
— Под тень «большого брата» попал и знаменитый металлургический комбинат в Алчевске. Принудительная мобилизация коснулась даже тех, у кого была бронь. Остающиеся в городе мужчины понимают, что устроиться на АМК — это сразу по первой зарплате получить повестку. Потому и не идут. На металлургическом комбинате работают мужчины из России. Говорят, что находиться в городе будут не постоянно, и со временем вахтовиков сменят другие, подработают и поедут в свои семьи, — рассказал Сергей Гайдай.
Он напомнил о тяжелой ситуации на некогда ведущей шахте «Довжанская-Капитальная», где принудительно мобилизовали более 400 мужчин и набрали на их места женщин и пенсионеров.
Ранее сообщалось, что в РФ бездомных агитируют участвовать в войне с Украиной.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга