За очередные сутки пожарные Николаевщины ликвидировали шесть пожаров, один из которых возник из-за обстрелов.

Из-за попадания боеприпасов и обломков от них в результате боевых действий загорелась сухая трава на открытой территории в селе Ивановка Куцурубской ТГ Николаевского района, сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.

Очередным караулом 22 государственной пожарно-спасательной части горения площадью 1 га удалось ликвидировать за полтора часа.

Также возникло пять пожаров, не связанных с боевыми действиями:

В селе городского типа Арбузинка Первомайского района горела баня. Пострадавших и травмированных нет. Причиной воспламенения служило нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

Два хозяйственных постройки горели в селе Нововасиловка Врадиевской ТГ Первомайского района и в селе Звенигородка Веселиновской ТГ Вознесенского района на площадях 50 и 35 кв. м соответственно. Очередными караулами 13 и 11 ДПРЧ приняты меры по оперативному тушению и спасены от огня два частных жилых дома, летняя кухня и хозяйственное сооружение.

Также возникло два пожара в экосистемах области. Горели лесопосадка, сухая трава, кустарники и кустарники на открытых территориях за пределами села Попельное Березанской ТГ и села Трихатское Ольшанской ТГ Николаевского района. Пожарные 8 и 19 ДПРЧ потушили пожары на общей площади почти 6 га.

Группа пиротехнических работ с начала российской агрессии 3830 раз привлекалась для идентификации и изъятия взрывоопасных предметов на территории Николаева и области после обстрелов. Всего изъято 3299 ВВП. 7 сентября совершено 5 выездов, изъято 4 боеприпаса.

Напомним, что вчера авиация ВСУ нанесла 13 ударов по логистическим и управленческим объектам российских войск на юге, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач.