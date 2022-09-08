В ходе обследования сетей специалисты АО «Николаевгаз» в одном из районов города обнаружили незаконное подключение к газовой сети.

Хозяина дома отключили от газа около 9 лет назад, но он самовольно подключил его обратно, сообщили в пресс-службе «Николаевгаза».

«Клиент был отключен еще в 2014 году, однако самовольно выполнил подключение. Такие действия противоправны и могут представлять опасность в пользовании услугой транспортировки газа», — говорится в сообщении.

Сотрудники «Николаевгаза» остановили поставку газа.

«Зачем это нужно? У любого оборудования есть свой срок эксплуатации, для своевременной замены запорной арматуры, газопроводов — это гарантия безопасной работы газовой сети и безопасность клиентов», — сообщили на предприятии.

Напомним, с начала полномасштабного нападения РФ специалисты «Николаевгаза» устранили более 4 тысяч повреждений.